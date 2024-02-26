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التشهير بمالك محطة وقود خلطت البنزين مع الديزل

الإثنين ٢٦ فبراير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٤١ صباحاً
التشهير بمالك محطة وقود خلطت البنزين مع الديزل
المواطن - فريق التحرير

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شهرت وزارة التجارة بمالك محطة وقود بعد صدور حكم قضائي يدينه بارتكاب مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري نتيجة قيام منشأته التجارية بخلط البنزين مع الديزل حيث ضبطت عملية تفريغ حمولة شاحنة منتج البنزين في الخزان المخصص لمنتج الديزل.

التشهير بمالك محطة وقود

ونشرت الوزارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، مضمون الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بجازان المتضمن تغريم مالك المحطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم على نفقته.

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مراقبة محطات الوقود

وأكدت وزارة التجارة مراقبة التزام محطات الوقود في كافة مناطق المملكة لحماية وحفظ حقوق المستهلكين، وضبط مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

كما تتلقى الوزارة شكاوى وبلاغات المستهلكين عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.

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  • عبدالرحمن

    حسبنا الله وماهو ذنب اصحاب السيارات

  • علي

    الله يوفق المراقبين والمطلوب منهم اكثر بكثير من هذه الضبطيات

  • [email protected]

    اسم المحطة بالبنط العريض هذا الاسم بالسجلات فقط

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