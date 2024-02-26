التشهير بمالك محطة وقود خلطت البنزين مع الديزل

شعار ترشح السعودية لكأس العالم يعكس رحلة التحول والنمو الكبير شاهد .. كلمات نايف هزازي تثير غضب جماهير الهلال الأرصاد : أمطار على الحناكية والمهد حتى الـ11 صباحًا طريقة إصدار الرخصة المهنية بعد إعلان نتيجة التخصصي موعد مباراة نابولي ضد يوفنتوس والقنوات الناقلة الفريق البسامي يتوج الجواد اكسبريشنست بكأس الأمن العام روما يكتسح مونزا برباعية ارتفاع الذهب إلى أعلى مستوى في 9 أسابيع أستون فيلا يهزم لوتون تاون بشق الأنفس جوجل تحسن تجربة البحث في متصفح كروم
شهرت وزارة التجارة بمالك محطة وقود بعد صدور حكم قضائي يدينه بارتكاب مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري نتيجة قيام منشأته التجارية بخلط البنزين مع الديزل حيث ضبطت عملية تفريغ حمولة شاحنة منتج البنزين في الخزان المخصص لمنتج الديزل.
ونشرت الوزارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، مضمون الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بجازان المتضمن تغريم مالك المحطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم على نفقته.
وأكدت وزارة التجارة مراقبة التزام محطات الوقود في كافة مناطق المملكة لحماية وحفظ حقوق المستهلكين، وضبط مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
كما تتلقى الوزارة شكاوى وبلاغات المستهلكين عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.
عبدالرحمن
حسبنا الله وماهو ذنب اصحاب السيارات
علي
الله يوفق المراقبين والمطلوب منهم اكثر بكثير من هذه الضبطيات
[email protected]
اسم المحطة بالبنط العريض هذا الاسم بالسجلات فقط