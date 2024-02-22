التعادل يحسم مباراة برشلونة ونابولي

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حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1- 1، مباراة برشلونة الإسباني ضد نابولي الإيطالي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي، ثم في الشوط الثاني تقدم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي بالهدف الأول في الدقيقة الـ60 ثم في الدقيقة الـ75 استغل النيجيري فيكتور أوسيمين هفوة دفاعية من لاعبي برشلونة ليسجل هدف التعادل لنادي نابولي.
وستقام مباراة العودة في ملعب لويس كومبانيس في مدينة برشلونة الإسبانية يوم 12 مارس المقبل.
ليفاندوفسكي يفتتح التسجيل لبرشلونة#دوري_أبطال_أوروبا | #برشلونه_نابولي #UCL pic.twitter.com/4DLPRAPMyN
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 21, 2024
هفوة قاتلة من مارتينيز تعطي أوسيمين هدف التعادل#دوري_أبطال_أوروبا | #برشلونه_نابولي #UCL pic.twitter.com/U8I8PY4k4B
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 21, 2024