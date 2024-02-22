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في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

التعادل يحسم مباراة برشلونة ونابولي

الخميس ٢٢ فبراير ٢٠٢٤ الساعة ١:٤٨ صباحاً
التعادل يحسم مباراة برشلونة ونابولي
المواطن - فريق التحرير

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حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1- 1، مباراة برشلونة الإسباني ضد نابولي الإيطالي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

مباراة برشلونة ضد نابولي

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي، ثم في الشوط الثاني تقدم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي بالهدف الأول في الدقيقة الـ60 ثم في الدقيقة الـ75 استغل النيجيري فيكتور أوسيمين هفوة دفاعية من لاعبي برشلونة ليسجل هدف التعادل لنادي نابولي.

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مباراة برشلونة ضد نابولي

وستقام مباراة العودة في ملعب لويس كومبانيس في مدينة برشلونة الإسبانية يوم 12 مارس المقبل.

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