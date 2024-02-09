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حول تمويل مدارس التعليم في ضوء الاقتصاد الأخضر

الشهري ينال الدكتوراه من جامعة الملك خالد

الجمعة ٩ فبراير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٣٤ مساءً
الشهري ينال الدكتوراه من جامعة الملك خالد
المواطن - فريق التحرير

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حصل الباحث محمد بن عامر بن سلام الشهري، على درجة الدكتوراه في فلسفة التربية في الإدارة والإشراف التربوي من جامعة الملك خالد، عن أطروحته التي جاءت بعنوان “تمويل مدارس التعليم العام بالمملكة العربية السعودية، في ضوء التوجهات المحلية الاستثمارية والاقتصاد الأخضر (بدائل مقترحة)”.

جاء ذلك بإشراف الدكتور السيد السيد محمود البحيري، أستاذ الإدارة والتخطيط التربوي واقتصاديات التعليم في جامعة الملك خالد.

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المواطن” تبارك للدكتور محمد بن عامر الشهري بمناسبة حصوله على هذه الدرجة العلمية المرموقة وتتمنى له المزيد من النجاح.

 

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  • أبو أيمن

    ابارك لأخي أبو أوس هذا الانجاز
    ومنها إلى أعلى
    وأشكر صحيفة المواطن على نقل الخبر

  • غرمان الشهري

    ابارك لأخي أبو أوس على هذا الإنجاز
    ومنها للأعلى .
    ونشكر صحيفة المواطن على نقل الخبر .

  • أبو يزيد

    ١٠٠٠ مبرووووك دكتور محمد هذا الانجاز والتميز
    زادك الله رفعة في الدنيا والآخرة

  • حسام الشهري

    ما شاء الله تبارك الله ، أبارك له على حصوله درجة الدكتوراه ، وهو ما شاء الله تبارك له حافظًا لكتاب الله عز وجل ، ذو خلق وذو دين ، سائلًا من المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه على أمور حياته الدينية والدنيوية.

  • غرمان بن عامرالشهري

    وفق الله الأخ محمد فقد كان قبل حصوله على الدكتوراه قد من الله عليه بحفظ كتاب الله وهذا الشئ لم يعيقه في الحصول على شهادة الدكتوراه وفقك الله يا أبو أوس

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