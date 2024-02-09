الشهري ينال الدكتوراه من جامعة الملك خالد

باريس سان جيرمان يهزم ريال سوسيداد بثنائية في فرنسا بايرن ميونخ يسقط في إيطاليا أمام لاتسيو اللقطات الأولى لحادث إطلاق النار قرب محطة قطار أمريكية موعد مباريات الجمعة في دوري روشن تركي آل الشيخ يعلن إطلاق صندوق Big Time الاستثماري لدعم المحتوى العربي وعد كريستيانو رونالدو لجماهير النصر نجل نتنياهو المدلل يختبئ بأمريكا تحت حراسة الشاباك الإسرائيلي تشكيل الهلال المتوقع ضد سباهان أصفهان توقعات طقس رمضان: دافئ نسبيًّا ولا صحة لاستمرار الموجة القطبية تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة نافباخور
حصل الباحث محمد بن عامر بن سلام الشهري، على درجة الدكتوراه في فلسفة التربية في الإدارة والإشراف التربوي من جامعة الملك خالد، عن أطروحته التي جاءت بعنوان “تمويل مدارس التعليم العام بالمملكة العربية السعودية، في ضوء التوجهات المحلية الاستثمارية والاقتصاد الأخضر (بدائل مقترحة)”.
جاء ذلك بإشراف الدكتور السيد السيد محمود البحيري، أستاذ الإدارة والتخطيط التربوي واقتصاديات التعليم في جامعة الملك خالد.
“المواطن” تبارك للدكتور محمد بن عامر الشهري بمناسبة حصوله على هذه الدرجة العلمية المرموقة وتتمنى له المزيد من النجاح.
أبو أيمن
ابارك لأخي أبو أوس هذا الانجاز
ومنها إلى أعلى
وأشكر صحيفة المواطن على نقل الخبر
غرمان الشهري
ابارك لأخي أبو أوس على هذا الإنجاز
ومنها للأعلى .
ونشكر صحيفة المواطن على نقل الخبر .
أبو يزيد
١٠٠٠ مبرووووك دكتور محمد هذا الانجاز والتميز
زادك الله رفعة في الدنيا والآخرة
حسام الشهري
ما شاء الله تبارك الله ، أبارك له على حصوله درجة الدكتوراه ، وهو ما شاء الله تبارك له حافظًا لكتاب الله عز وجل ، ذو خلق وذو دين ، سائلًا من المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه على أمور حياته الدينية والدنيوية.
غرمان بن عامرالشهري
وفق الله الأخ محمد فقد كان قبل حصوله على الدكتوراه قد من الله عليه بحفظ كتاب الله وهذا الشئ لم يعيقه في الحصول على شهادة الدكتوراه وفقك الله يا أبو أوس