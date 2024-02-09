الشهري ينال الدكتوراه من جامعة الملك خالد

حصل الباحث محمد بن عامر بن سلام الشهري، على درجة الدكتوراه في فلسفة التربية في الإدارة والإشراف التربوي من جامعة الملك خالد، عن أطروحته التي جاءت بعنوان “تمويل مدارس التعليم العام بالمملكة العربية السعودية، في ضوء التوجهات المحلية الاستثمارية والاقتصاد الأخضر (بدائل مقترحة)”.

جاء ذلك بإشراف الدكتور السيد السيد محمود البحيري، أستاذ الإدارة والتخطيط التربوي واقتصاديات التعليم في جامعة الملك خالد.

“المواطن” تبارك للدكتور محمد بن عامر الشهري بمناسبة حصوله على هذه الدرجة العلمية المرموقة وتتمنى له المزيد من النجاح.