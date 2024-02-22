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نواصل مسيرة البناء والنماء

القنون في ذكرى يوم التأسيس: نعيش نهضة تنموية شاملة وسنواصل المسيرة

الخميس ٢٢ فبراير ٢٠٢٤ الساعة ١:١٨ صباحاً
القنون في ذكرى يوم التأسيس: نعيش نهضة تنموية شاملة وسنواصل المسيرة
المواطن - فريق التحرير

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قال خالد القنون، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء: إننا نستذكر في يوم التأسيس بكل فخرٍ واعتزاز تاريخ هذه البلاد، كما نواصل مسيرة البناء والنماء.

وتابع: تحتفي المملكة يوم 22 فبراير من كل عام بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى (يوم التأسيس) لتستذكر بكل فخرٍ واعتزاز تاريخ هذه البلاد، التي أرسى دعائمها الإمام محمد بن سعود– طيب الله ثراه- ورجاله المخلصون، لتكون بلادنا منارة للمجد ومركزًا للقوة وعنوانًا للتقدم والنهضة والازدهار.

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وأضاف القنون: “بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان نواصل مسيرة البناء والنماء للحفاظ على المكتسبات وتعزيز الإنجازات التي تحققت للبلاد على مدار ثلاثة قرون مضت. حيث نعيش اليوم نهضة تنموية شاملة، مملوءة بالمنجزات، والقفزات العملاقة التي شملت كافة قطاعات وأجهزة الدولة”.

واستكمل: “نحن في الشركة السعودية للكهرباء نعتز بهذه الذكرى الوطنية وبأثرها الممتد الذي يعزز الأصالة والانتماء الوطني، ونفخر بدورنا المحوري في تحقيق مجد وطني ضمن منظومة الطاقة، بدعم وتمكين من وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، سائلًا المولى العلي القدير، أن يحفظ هذا الوطن الغالي ويديم علينا نعمة الأمن، والأمان، والاستقرار، والازدهار”.

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