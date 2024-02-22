المنتدى السعودي للإعلام يختتم فعالياته ويعلن الفائزين

اختتمت مساء الأربعاء فعاليات المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثالثة الذي نظمته هيئة الصحفيين السعوديين, بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون, على مدى ثلاثة أيام، بحضور معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان الدوسري، وعدد كبير من الإعلاميين من داخل المملكة وخارجها، وذلك في فندق هلتون بالرياض.

جوائز المنتدى

وأعلن خلال الحفل الختامي للمنتدى جوائز المنتدى، حيث فاز في مسار الصحافة بجائزة الحوار الصحفي عبدالله عبيان من مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر، وفي فئة التقرير الصحفي فاز غازي الحارثي من صحيفة الشرق الأوسط، وفي مسار المقال الصحفي فاز تركي الدخيل من مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر، وفي فئة العمود الصحفي فاز سمير عطالله، وفي مسار الإنتاج المرئي فئة الأفلام القصيرة فازت شركة تحدث العربية، وفي فئة البرامج المرئية فازت هيئة الإذاعة والتلفزيون، وفي فئة البودكاست فاز بودكاست مايكس، وفاز في مسار الإعلام الرقمي بفئة أفضل منصة رقمية في المجال الإعلامي منصة شاهد، وفازت صحيفة الاقتصادية بجائزة مسار الفنون الرقمية في المجال الإعلامي، وفازت وزارة العدل بجائزة إعلام منصات التواصل الاجتماعي، وفي مسار الابتكار والريادة فئة الابتكار في الاتصال المؤسسي فازت خطة تدشين هوية توكلنا الجديدة للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، وفي فئة المشاريع الريادية في المجال الإعلامي فاز مشروع ميديا ثون للتواصل الحكومي، وفي فئة الابتكار الإعلامي للقطاع غير الربحي فاز برنامج أنتمي من دارة الملك عبدالعزيز.



وفاز رياض بن ناصر الفريجي من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في فئة الإنتاج العلمي (الكتب والبحوث)، وحصل على شخصية العام الإعلامية معالي وزير الثقافة والإعلام الأسبق الدكتور عبدالعزيز محيي الدين خوجه .

إكثر من 60 جلسة

وشهدت فعاليات المنتدى في دورته الثالثة تحت شعار “الإعلام في عالم يتشكل” أكثر من 60 جلسة وورشة تخصصية في الإعلام، قدمها نحو 150 متحدثاً من الوزراء والمسؤولين والخبراء والمختصين المحليين والدوليين؛ لمناقشة مستجدات العمل الإعلامي في العالم بمختلف أشكاله المرئي والمسموع والمطبوع والرقمي، كما تم استعراض أبرز التجارب المحلية والدولية في الإعلام، وأهمية الإعلام الرقمي والتسويق، وصحافة الموبايل، والتلفزيون والصحافة، وفنون تحرير الأخبار، وواقع الإعلام العربي، والعديد من القضايا المتعلقة بالإعلام.

فومكس

وعلى هامش المنتدى، أقيمت النسخة الثانية من معرض مستقبل الإعلام “فومكس”, أكبر معرض إعلامي متخصص في الشرق الأوسط، بمشاركة أكثر من 200 شركة محلية وعالمية، على مدى ثلاثة أيام، حيث شهد المعرض استعراض أبرز التطورات والتقنيات في عالم الصناعة الإعلامية، إلى جانب إقامة عدد كبير من ورش العمل المتخصصة والنوعية، قدمها مجموعة من المتخصصين والأكاديميين والممارسين في مجالات الإعلام المتنوعة.