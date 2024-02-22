النصر يفقد نجمه أمام العين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا

سيفقد الفريق الكروي الأول بنادي النصر، أحد نجومه في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا ضد العين الإماراتي يوم 4 مارس المقبل.

وسيغيب اللاعب عبدالله الخيبري عن مباراة الذهاب في الإمارات يوم 4 مارس بعد تلقيه بطاقة صفراء في مباراة الفيحاء أمس في إياب دور الـ16.

وستقام مباراة الذهاب يوم 4 مارس المقبل في الإمارات على ملعب هزاع بن زايد على أن تُقام مباراة العودة يوم 11 مارس في ملعب الأول بارك في الرياض.

وكان النصر تأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا على حساب فريق الفيحاء، بينما تأهل فريق العين على حساب نادي ناساف الأوزبكي.