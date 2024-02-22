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ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة ليفربول ضد لوتون

الخميس ٢٢ فبراير ٢٠٢٤ الساعة ١:٣٧ صباحاً
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة ليفربول ضد لوتون
المواطن - فريق التحرير

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نجح فريق ليفربول في توسيع الفارق بينه وبين الوصيف مانشستر سيتي في ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك بعد فوز الريدز مساء الأربعاء على نادي لوتون تاون بنتيجة 4- 1 في الجولة الـ26 والمقدمة من يوم 24 فبراير.

ليفربول ضد لوتون

وكان فريق لوتون سجل الهدف الأول عبر اللاعب أوجبيني في الدقيقة الـ12 من عمر الشوط الأول.

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وفي الشوط الثاني، سجل الريدز رباعية عبر كل من فيرجيل فان دايك ومواطنه الهولندي كودي جاكبو والكولومبي لويس دياز والإنجليزي هارفي إليوت في الدقائق الـ 56 والـ58 والـ72 والـ90.

وبعد الفوز، أصبح رصيد الريدز 60 نقطة في المركز الأول بينما تجمد رصيد لوتون تاون عند 20 نقطة في المركز الـ18.

فيرجيل فان دايك - ليفربول ضد لوتون

ترتيب الدوري الإنجليزي

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ختام مباراة ليفربول ضد لوتون25 كالتالي: “ليفربول في الصدارة برصيد 60 نقطة، مانشستر سيتي ثانيًا برصيد 56 نقطة، آرسنال في المركز الثالث برصيد 55 نقطة، أستون فيلا رابعًا برصيد 49 نقطة.

وفي المركز الخامس يتواجد فريق توتنهام هوتسبير برصيد 47 نقطة، مانشستر يونايتد سادسًا برصيد 44 نقطة، برايتون سابعًا برصيد 38 نقطة، نيوكاسل يونايتد ثامنًا برصيد 37 نقطة، وست هام يونايتد تاسعًا برصيد 36 نقطة، تشيلسي عاشرًا وولفرهامبتون في المركز الـ11 ولكل منهما 35 نقطة، فولهام في المركز الـ12 برصيد 29 نقطة، بورنموث في المركز الـ13 برصيد 28 نقطة.

برينتفورد في المركز الـ14 وكريستال بالاس في المركز الـ15 ولكل منهما 25 نقطة، نوتنغهام فورست في المركز الـ16 برصيد 24 نقطة، إيفرتون في المركز الـ17 برصيد 20 نقطة.

لوتون تاون في المركز الـ18 برصيد 20 نقطة، بيرنلي في المركز الـ19 برصيد 13 نقطة، شيفيلد يونايتد في المركز الـ20 والأخير برصيد 13 نقطة.

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