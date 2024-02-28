تنويه هام من حساب المواطن لـ المتقدم الرئيسي بالبرنامج

أكد حساب المواطن أنه يلزم المتقدم الرئيسي إضافة جميع التابعين لديه في البرنامج؛ حتى لا يؤثر ذلك على أهليته واستحقاقه.

جاء ذلك ردًّا من حساب المواطن على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس، مساء اليوم الأربعاء.

إضافة التابعين

وفي سياق متصل قالت خدمة المستفيدين: إنه في حال تمت إضافة التابع بعد تاريخ “10 يناير” سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ المستفيد باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق زيارة الحساب ثم الدخول إلى “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر “مارس” المقبل.

استمرار حساب المواطن

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في وقت سابق بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.