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شاملًا الدعم الإضافي

ساعات تفصلنا عن إيداع حساب المواطن الدفعة 75

السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٢٤ مساءً
ساعات تفصلنا عن إيداع حساب المواطن الدفعة 75
المواطن - فريق التحرير

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يترقب الملايين إيداع الدفعة 75 من دعم حساب المواطن في الساعات الأولى من صباح يوم غد الأحد الحادي عشر من فبراير شاملًا الدعم الإضافي بعد تأجيل الموعد لمدة يوم واحد.

موعد الدعم

وبحسب الجدولة الزمنية يتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين في اليوم العاشر من الشهر الميلادي لكن يتم التأجيل إلى اليوم التالي إن تصادف يوم العاشر مع إجازة رسمية أو مع يوم السبت.

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أما إن تصادف موعد الإيداع مع يوم الجمعة يتم تقديم موعد إيداع الدعم إلى اليوم السابق ويتم تطبيق هذه الجدولة بشكل آلي بحسب موعد الدعم.

حالة الاعتراض منتهية

وفي سياق متصل قال حساب خدمة المستفيدين عبر منصة إكس إن حالة الاعتراض “منتهية” تعني أنه تمت الموافقة على الاعتراض وفي حال تمت الموافقة بعد تاريخ “10 يناير ” سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ المستفيد باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابه ثم “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر “مارس “.

التسجيل في حساب المواطن

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في وقت سابق بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

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  • منيرة بنت صالح محسن المالكي

    والله اننا في وطن الخير وطن العز وطن نفديه بأرواحنا وكل مانملك ( اللهم أدم عزة وطني وأدم على ولاة أمرنا الخير كله
    )

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