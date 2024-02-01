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تبدأ فترة الاشتراك في فبراير

صح.. أول منتج ادخاري مخصص للأفراد

الخميس ١ فبراير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٣٤ مساءً
صح.. أول منتج ادخاري مخصص للأفراد
المواطن - فريق التحرير

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تعتزم وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين إطلاق أول منتج ادخاري مخصص للأفراد ومدعوم من الحكومة، وذلك تحت اسم (صح)؛ المشتق من الحروف الأولى لعبارة (صكوك حكومية).

إطلاق منتج صح

وأوضح رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية الأستاذ عبدالعزيز الفريح، أن إطلاق منتج “صح” يأتي ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية المملكة 2030) الهادفة إلى رفع معدلات الادخار بين الأفراد من خلال تحفيزهم على استقطاع جزء من دخلهم بشكل دوري وتخصيصه للادخار، إضافة إلى زيادة المعروض من المنتجات الادخارية، وإثراء الثقافة المالية والتوعية بأهمية الادخار وفوائده للتخطيط لأهداف مستقبلية.

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من جانبه، أفاد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين هاني المديني بأن هذه الصكوك تندرج ضمن برنامج الصكوك المحلية المقوّمة بالريال السعودي، التي ستطرح بشكل شهري بحسب التقويم المعلن للإصدارات الخاصة بمنتج “صح”، مبينًا أن هذه المبادرة تمثل حافزاَ للقطاع الخاص للتعاون والمشاركة في تطوير وإطلاق عدد من المنتجات الادخارية لأهداف محددة لفئات مختلفة من الأفراد، سواء كانت عن طريق البنوك أو مديري الصناديق أو شركات التقنية المالية وغيرها.

شروط المنتج صح

ويوفر المنتج الادخاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية “صح” عوائد مجزية، وسيطرح عبر القنوات الرقمية لعدد من المؤسسات المالية، وهي: شركة الأهلي المالية، وشركة الجزيرة للأسواق المالية، وشركة الإنماء للاستثمار، وشركة الأول للاستثمار، وشركة الراجحي المالية.

ومن المقرر أن تبدأ فترة الاشتراك في أول إصدار من منتج “صح” في شهر فبراير 2024م، حيث سيطرح في اليوم الرابع من الشهر وحتى اليوم السادس منه، ويمكن الاطلاع على تفاصيل المنتج، والتقويم الزمني لإصداراته عبر الرابط التالي (هنا).

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  • حمود

    ممتاز ونسال الله التوفيق

  • سلوى محمد ابو غانم

    كم العائد بيكون لو دخلت ب ٣٠ الف ريال لمدة سنة وكمان ازيد كل شهر الف خدود كم المبلغ بيكون اعطوني تقريبي

  • سلوى محمد ابو غانم

    حابة اشترك بعد مااستوفي منكم جميع المعلومات وابي اعرف طريقة الاشتراك كيف بتكون هل بزيارتي لموقع شركة الاهلي او عن طريق الاونلاين بتسجيل اكتروني وهل هذي الطريقه امنة ارجو افادتي ومتى وكيف ابدا التسجيل

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