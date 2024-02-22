عصام الحضري: نواف العقيدي مستقبل الكرة السعودية وهذه نصيحتي له

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أعرب عصام الحضري، أسطورة حراسة المرمى للكرة المصرية ومدرب حراس المرمى في المنتخب السوري الأول لكرة القدم، عن مدى إعجابه الشديد بقدرات الحارس نواف العقيدي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي النصر.
وقال الحضري لـ تصريحات برنامج Inside Sports على قناة SSC: “أرى أن العقيدي سيكون مستقبل حراسة المرمى في الكرة السعودية ولا أعرف تفاصيل المشكلة التي تعرض لها لكنه سيكون حارس مميز في المستقبل، تابعته في كأس الخليج الأخيرة التي أُقيمت في العراق وقدم مباريات مميزة”.
وأضاف الحضري: “نصيحتي للعقيدي هي التعلم من أخطائه وأتوقع أنه بعد أزمته الأخيرة سيعود أقوى ولن يستسلم”.
ويُعاني نواف العقيدي حاليًّا من الإيقاف لمدة 5 أشهر بسبب عدم التواجد مع المنتخب السعودي في كأس أمم آسيا.
الحضري:
"نواف العقيدي مستقبل حراس الكرة السعودية وقد مررت بنفس تجربته وهذه نصيحتي له"
#INSIDESPORTS#SSC pic.twitter.com/FyefzdTSLA
— SSC (@ssc_sports) February 21, 2024