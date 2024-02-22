Icon

وظائف شاغرة في طيران الخليج Icon تاليسكا يمنح النصر التقدم ضد الحزم بالشوط الأول Icon وظائف شاغرة لدى بوبا للتأمين Icon وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية Icon وظائف شاغرة لدى شركة روشن Icon وظائف شاغرة في مدينة الملك سلمان للطاقة Icon التعليم والخارجية تطلقان خدمة إصدار التأشيرة التعليمية للطلاب الدوليين Icon وظائف شاغرة لدى شركة الخدمات الأرضية Icon الأحوال المدنية: احذروا من الاحتيال المالي.. خلك حريص Icon كريستيانو رونالدو يدعم النصر من المدرجات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
حارس النصر موقوف حاليًّا لمدة 5 أشهر

عصام الحضري: نواف العقيدي مستقبل الكرة السعودية وهذه نصيحتي له

الخميس ٢٢ فبراير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٢١ صباحاً
عصام الحضري: نواف العقيدي مستقبل الكرة السعودية وهذه نصيحتي له
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

أعرب عصام الحضري، أسطورة حراسة المرمى للكرة المصرية ومدرب حراس المرمى في المنتخب السوري الأول لكرة القدم، عن مدى إعجابه الشديد بقدرات الحارس نواف العقيدي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي النصر.

وقال الحضري لـ تصريحات برنامج Inside Sports على قناة SSC: “أرى أن العقيدي سيكون مستقبل حراسة المرمى في الكرة السعودية ولا أعرف تفاصيل المشكلة التي تعرض لها لكنه سيكون حارس مميز في المستقبل، تابعته في كأس الخليج الأخيرة التي أُقيمت في العراق وقدم مباريات مميزة”.

قد يهمّك أيضاً
كيف صدرت السعودية الطماطم إلى أوروبا لأول مرة؟

كيف صدرت السعودية الطماطم إلى أوروبا لأول مرة؟

ضبط 4 أشخاص عرقلوا الحركة المرورية بموكب مركبات في مكة المكرمة

ضبط 4 أشخاص عرقلوا الحركة المرورية بموكب مركبات في مكة المكرمة

وأضاف الحضري: “نصيحتي للعقيدي هي التعلم من أخطائه وأتوقع أنه بعد أزمته الأخيرة سيعود أقوى ولن يستسلم”.

ويُعاني نواف العقيدي حاليًّا من الإيقاف لمدة 5 أشهر بسبب عدم التواجد مع المنتخب السعودي في كأس أمم آسيا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حالة مطرية غزيرة شرق المجمعة
السعودية اليوم

حالة مطرية غزيرة شرق المجمعة

السعودية اليوم
ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم وعيار 24 قرب 245 ريالاً
السوق

ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم وعيار...

السوق
تحذير طبي مخيف من استخدام الهاتف ساعتين يوميًّا
صحة وطب‎

تحذير طبي مخيف من استخدام الهاتف ساعتين...

صحة وطب‎
وظائف شاغرة في شركة روابي القابضة
وظائف

وظائف شاغرة في شركة روابي القابضة

وظائف
4 صفقات خاصة في سوق الأسهم بـ 136.4 مليون ريال
السوق

4 صفقات خاصة في سوق الأسهم بـ...

السوق
سقوط أستون فيلا ضد مان يونايتد بثنائية
الرياضة العالمية

سقوط أستون فيلا ضد مان يونايتد بثنائية

الرياضة العالمية
طائرة المساعدات السعودية السادسة لأوكرانيا تصل بولندا
السعودية اليوم

طائرة المساعدات السعودية السادسة لأوكرانيا تصل بولندا

السعودية اليوم
جازان الأعلى حرارة بـ31 درجة وطريف الأدنى بـ 2 مئوية
السعودية اليوم

جازان الأعلى حرارة بـ31 درجة وطريف الأدنى...

السعودية اليوم