عصام الحضري: ياسين بونو من أفضل حراس المرمى في العالم

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أكد عصام الحضري، حارس مرمى الأهلي المصري ومنتخب مصر السابق، أنه يرى المغربي ياسين بونو حارس مرمى الفريق الكروي الأول بـ الهلال واحدًا من أفضل حراس المرمى بالعالم وليس في القارة الإفريقية فقط.
وقال الحضري في قناة SSC: “أتحدث كثيرًا مع بونو من وقت لـ آخر، كان يتصل بي ويقوم بتوجيه التهنئة لي على تألق حراس منتخب سوريا مؤخرًا في كأس أمم آسيا، هو لا يطلب النصيحة لأنه حارس كبير”.
وأضاف الحضري: “بالنسبة لي ياسين بونو واحدًا من أفضل الحراس ليس في إفريقيا ولكن في العالم أيضًا ويأتي بعده البرازيلي مارسيلو جروهي حارس مرمى الاتحاد وعبدالله المعيوف ونواف العقيدي”.
الحضري:
"بونو من أفضل حراس المرمى في العالم.. ويليه غروهي والمعيوف والعقيدي"
#INSIDESPORTS#SSC pic.twitter.com/QN9IFPt6it
— SSC (@ssc_sports) February 21, 2024