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فوز قاتل لـ بورتو ضد آرسنال

الخميس ٢٢ فبراير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٠١ صباحاً
فوز قاتل لـ بورتو ضد آرسنال
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة بورتو ضد آرسنال الإنجليزي، بفوز الفريق البرتغالي بهدف دون رد في ذهاب دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

بورتو ضد آرسنال

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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بورتو ضد آرسنال

وفي الشوط الثاني سجل اللاعب البرازيلي وينديرسون جالينو هدف الفوز القاتل لفريق بورتو في الدقيقة الـ93 من عمر المباراة.

وستقام مباراة العودة في إنجلترا يوم 12 مارس المقبل على ملعب الإمارات معقل فريق آرسنال في العاصمة لندن.

بورتو ضد آرسنال

 

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