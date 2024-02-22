فوز قاتل لـ بورتو ضد آرسنال

وظائف شاغرة في طيران الخليج تاليسكا يمنح النصر التقدم ضد الحزم بالشوط الأول وظائف شاغرة لدى بوبا للتأمين وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية وظائف شاغرة لدى شركة روشن وظائف شاغرة في مدينة الملك سلمان للطاقة التعليم والخارجية تطلقان خدمة إصدار التأشيرة التعليمية للطلاب الدوليين وظائف شاغرة لدى شركة الخدمات الأرضية الأحوال المدنية: احذروا من الاحتيال المالي.. خلك حريص كريستيانو رونالدو يدعم النصر من المدرجات
انتهت مباراة بورتو ضد آرسنال الإنجليزي، بفوز الفريق البرتغالي بهدف دون رد في ذهاب دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني سجل اللاعب البرازيلي وينديرسون جالينو هدف الفوز القاتل لفريق بورتو في الدقيقة الـ93 من عمر المباراة.
وستقام مباراة العودة في إنجلترا يوم 12 مارس المقبل على ملعب الإمارات معقل فريق آرسنال في العاصمة لندن.
بورتو يسجل هدف التقدم بالوقت القاتل على آرسنال#دوري_أبطال_أوروبا | #بورتو_ارسنال #UCL pic.twitter.com/FMtra4Jwfh
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 21, 2024