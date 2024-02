لحظة تقييد راكب أثناء محاولته فتح باب طائرة أثناء التحليق

حاول أحد الركاب فتح باب الطوارئ داخل طائرة أثناء تحليقها في الهواء؛ مما اضطر ركاب الطائرة والعاملين عليها لتقييد الراكب بشريط لاصق على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية متجهة إلى شيكاغو.

وانهال الركاب للمساعدة في كبح جماح راكب بعد أن حاول فتح مخرج الطوارئ أثناء التحليق على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية متجهة إلى شيكاغو، الثلاثاء الماضي، وفقًا لمعلومات من شهود ومسؤولين في شركة الطيران.

وتم التقاط الفيديو، على متن رحلة AA 1219 بعد مغادرة الطائرة من نيو مكسيكو متجهة إلى مطار أوهير الدولي، حسبما أكد متحدث باسم الخطوط الجوية الأمريكية لصحيفة USA TODAY أمس الأربعاء.

A man was duct-taped aboard an American Airlines flight for Chicago after he tried to open an emergency exit mid-flight. https://t.co/bfEpq15Nnr pic.twitter.com/K1E1w9LRsG

