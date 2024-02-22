لحظة تقييد راكب أثناء محاولته فتح باب طائرة أثناء التحليق

حاول أحد الركاب فتح باب الطوارئ داخل طائرة أثناء تحليقها في الهواء؛ مما اضطر ركاب الطائرة والعاملين عليها لتقييد الراكب بشريط لاصق على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية متجهة إلى شيكاغو.

فتح باب الطوارئ

وانهال الركاب للمساعدة في كبح جماح راكب بعد أن حاول فتح مخرج الطوارئ أثناء التحليق على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية متجهة إلى شيكاغو، الثلاثاء الماضي، وفقًا لمعلومات من شهود ومسؤولين في شركة الطيران.

وتم التقاط الفيديو، على متن رحلة AA 1219 بعد مغادرة الطائرة من نيو مكسيكو متجهة إلى مطار أوهير الدولي، حسبما أكد متحدث باسم الخطوط الجوية الأمريكية لصحيفة USA TODAY أمس الأربعاء.

A man was duct-taped aboard an American Airlines flight for Chicago after he tried to open an emergency exit mid-flight. https://t.co/bfEpq15Nnr pic.twitter.com/K1E1w9LRsG — USA TODAY (@USATODAY) February 21, 2024

محاولة تقييد الراكب

ونشر أحد الركاب مقطع فيديو عبر X، وقال: إنه شاهد رجلًا يحاول بقوة فتح باب الطائرة على بعد أربعة صفوف من الخلف.

وكتب الراكب في المنشور: “لقد اضطررت أنا وخمسة رجال آخرين إلى تقييده في الممر، ووضع شريط لاصق على ساقيه، ووضع الأصفاد المرنة عليه”.

اعتقال الراكب

ويُظهر مقطع الفيديو الذي قدمته قناة WLS-TV رجلًا يرتدي قميصًا أحمر وغطاء رأس أسود يتم تقييده من قبل الركاب بالقرب من باب الخروج ويتم الإمساك به من قبل مجموعة من الرجال، ويتم تقييده.

ويُظهر مقطع فيديو لاحق تم تداوله عبر الإنترنت ضباط إنفاذ القانون وهم يرافقون نفس الشخص خارج الطائرة إلى المدرج مكبل اليدين.

تكرار حوادث الطائرات

وفي السابق، عاش ركاب طائرة نقل مدنية بريطانية لحظات من الرعب حاول فيها ملاكم وصفته وسائل إعلام بـ المخبول فتح أحد أبوابها بينما كانت في مرحلة الإقلاع.

وبحسب ما ذكرت صحيفة الصن البريطانية، فإن المسافر الذي حاول فتح باب الطائرة هو ملاكم بريطاني يبلغ من العمر 27 عامًا، لكن اثنين من ركاب الطائرة تمكنا من السيطرة عليه، ولاحقًا اعتقلته السلطات على أرض المطار بعد توقف الطائرة.