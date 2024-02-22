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في الجولة الـ26

ليفربول يبتعد بـ صدارة الدوري الإنجليزي برباعية في لوتون تاون

الخميس ٢٢ فبراير ٢٠٢٤ الساعة ١:١٨ صباحاً
ليفربول يبتعد بـ صدارة الدوري الإنجليزي برباعية في لوتون تاون
المواطن - فريق التحرير

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انفرد فريق ليفربول بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك بعد فوزه الكبير مساء الأربعاء على لوتون تاون بنتيجة 4- 1 في الجولة الـ26 والمقدمة من يوم 24 فبراير.

ليفربول ضد تاون

وكان فريق لوتون سجل الهدف الأول عبر اللاعب أوجبيني في الدقيقة الـ12 من عمر الشوط الأول.

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- ليفربول ضد لوتون

وفي الشوط الثاني، سجل الريدز رباعية عبر كل من فيرجيل فان دايك ومواطنه الهولندي كودي جاكبو والكولومبي لويس دياز والإنجليزي هارفي إليوت في الدقائق الـ 56 والـ58 والـ72 والـ90.

وبعد الفوز، أصبح رصيد الريدز 60 نقطة في المركز الأول بينما تجمد رصيد لوتون تاون عند 20 نقطة في المركز الـ18.

إليوت - ليفربول ضد لوتون

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