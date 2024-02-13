محمية الملك سلمان تضبط 56 مخالفاً و18 مركبة

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أعلنت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية ،عن ضبط 18 مركبة و 56 شخصاً من مخالفي الأنظمة داخل نطاق محمية حرة الحرة، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم وتطبيق العقوبات النظامية.
وأوضحت أن المخالفات التي تم ضبطها شملت الدخول للأماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح, مبينة أن قيمة المخالفات تراوحت ما بين 500 ريال و 2000 ريال.
ويأتي ذلك ضمن إطار جهود الهيئة في حماية الغطاء النباتي والكائنات الفطرية والممتلكات العامة، مما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية في نطاق المحمية، والإسهام في تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية 2030 بتحويل المملكة لوجهة سياحية ذات معايير بيئية عالمية.
ودعت الهيئة الجميع إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات مؤكدة استمرارها بضبط المخالفات وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.
الرشيدي
وين الشكل النضامي.خرطي مافيه سماح والشله يدورون الفقع مالهم علاقه بالحياه الفطريه ولاشي زبيدي وبس.وجره وجر عباته.سبحان الله.