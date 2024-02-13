Icon

وعد كريستيانو رونالدو لجماهير النصر Icon نجل نتنياهو المدلل يختبئ بأمريكا تحت حراسة الشاباك الإسرائيلي Icon تشكيل الهلال المتوقع ضد سباهان أصفهان Icon توقعات طقس رمضان: دافئ نسبيًّا ولا صحة لاستمرار الموجة القطبية Icon تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة نافباخور Icon طارق النوفل يُغضب النصراويين: فريقكم بدون رونالدو أفضل ! Icon موعد مباراة النصر ضد الفيحاء في إياب دور الـ16 Icon لقطات مذهلة لتاكسي طائر يحلق في سماء دبي قريبًا Icon وضع حجر الأساس لـ مرافي جدة بقناة مائية طولها 11 كيلومترًا Icon مزايا خدمة إصدار ترخيص واحد للأنشطة المتجانسة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بسبب الدخول لأماكن ممنوعة دون تصريح

محمية الملك سلمان تضبط 56 مخالفاً و18 مركبة

الثلاثاء ١٣ فبراير ٢٠٢٤ الساعة ١:١٥ مساءً
محمية الملك سلمان تضبط 56 مخالفاً و18 مركبة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية ،عن ضبط 18 مركبة و 56 شخصاً من مخالفي الأنظمة داخل نطاق محمية حرة الحرة، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم وتطبيق العقوبات النظامية.

مخالفات دخول محمية الملك سلمان

وأوضحت أن المخالفات التي تم ضبطها شملت الدخول للأماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح, مبينة أن قيمة المخالفات تراوحت ما بين 500 ريال و 2000 ريال.

قد يهمّك أيضاً
ضبط مخالف نقل حطبًا محليًّا في الرياض

ضبط مخالف نقل حطبًا محليًّا في الرياض

تنبيه من أمطار على منطقة جازان وأملج حتى الـ8 مساءً

تنبيه من أمطار على منطقة جازان وأملج حتى الـ8 مساءً

حماية الغطاء النباتي والكائنات الفطرية

ويأتي ذلك ضمن إطار جهود الهيئة في حماية الغطاء النباتي والكائنات الفطرية والممتلكات العامة، مما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية في نطاق المحمية، والإسهام في تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية 2030 بتحويل المملكة لوجهة سياحية ذات معايير بيئية عالمية.
ودعت الهيئة الجميع إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات مؤكدة استمرارها بضبط المخالفات وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.

محمية الملك سلمان

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

  • الرشيدي

    وين الشكل النضامي.خرطي مافيه سماح والشله يدورون الفقع مالهم علاقه بالحياه الفطريه ولاشي زبيدي وبس.وجره وجر عباته.سبحان الله.

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى تبوك الدوائية
وظائف

وظائف شاغرة لدى تبوك الدوائية

وظائف
قانوني: لجنة الاحتراف لا يمكنها إيقاف اللاعبين مؤقتًا
الرياضة

قانوني: لجنة الاحتراف لا يمكنها إيقاف اللاعبين...

الرياضة
تراجع توقعات خفض الفائدة في الولايات المتحدة
السوق

تراجع توقعات خفض الفائدة في الولايات المتحدة

السوق
حساب المواطن: تحديث البيانات لا يؤثر على موعد صدور الأهلية
حساب المواطن

حساب المواطن: تحديث البيانات لا يؤثر على...

حساب المواطن
صادرات كوريا الجنوبية من السيارات تصل 70.9 مليار دولار
أخبار السيارات

صادرات كوريا الجنوبية من السيارات تصل 70.9...

أخبار السيارات
أوبك تتوقع زيادة الطلب على نفطها بإجمالي 800 ألف برميل يوميًّا
السوق

أوبك تتوقع زيادة الطلب على نفطها بإجمالي...

السوق
مناطق موسم الرياض تحتضن ذوي الإعاقة وتبرز إمكاناتهم ومواهبهم
السعودية اليوم

مناطق موسم الرياض تحتضن ذوي الإعاقة وتبرز...

السعودية اليوم
أسعار النفط تتجه لتحقيق ثاني مكاسب أسبوعية
العالم

أسعار النفط تتجه لتحقيق ثاني مكاسب أسبوعية

العالم