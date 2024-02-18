Icon

هدف هالاند يمنح الفوز لـ مان سيتي ضد برينتفورد Icon خطوات إنشاء عقود توطين التشغيل والصيانة Icon خبراء الصحة يدقون ناقوس الخطر بشأن انتشار الحصبة حول العالم Icon هدية من بوتين لزعيم كوريا الشمالية Icon فوز صعب لـ الإنتر ضد أتلتيكو مدريد Icon السعودية تستهدف 54 دولة من التأشيرة الموحدة Icon بدء التقديم على مراكز التميز البحثية والابتكارية Icon أبل تحذر من استخدام الأرز في تجفيف هواتف آيفون Icon شاهد .. النصر الكويتي يُعلن التعاقد مع كيليان مبابي ! Icon طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر أبشر اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
لحملة جميع المؤهلات

مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن عن 180 وظيفة شاغرة

الأحد ١٨ فبراير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٤٣ صباحاً
مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن عن 180 وظيفة شاغرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض عن طرح (180) وظيفة شاغرة لحملة (الثانوية فما دون، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة على النحو التالي:

وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي

– وظائف إدارية

قد يهمّك أيضاً
تشكيل مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي

تشكيل مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي

صفقة سعودية جديدة ستعيد رسم عالم رياضة المحركات الكهربائية

صفقة سعودية جديدة ستعيد رسم عالم رياضة المحركات الكهربائية

– وظائف فنية

– وظائف سكرتارية

– وظائف كاتبين

– وظائف مهنية

– وظائف هندسية

– وظائف صحية
– وظائف تمريض

مناطق التوظيف:

– الرياض

– جدة

– المدينة المنورة

مزايا العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي:

– رواتب تنافسية.

– تغطية الرعاية الطبية الكاملة.

– بدل سكن ومواصلات.

– تطوير مهني مستمر

– برنامج مساعدة الموظفين.

– مرافق ترفيهية للموظفين.

– تخفضيات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.

– مساعدة تعليمية بناءاً على أهلية اللقب الوظيفي.

– إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.

خطوات استخدام نظام التوظيف:

1- الدخول على نظام التوظيف الخاص بالمستشفى (للدخول إضغط هنا).

2- تسجيل حساب جديد في نظام التوظيف لمن لم يسبق لهم التسجيل بالضغط على (Register today)

3- العودة إلى الصفحة الرئيسية لنظام التوظيف.

4- البحث عن الوظيفة المطلوبة باستخدام المسمى باللغة الإنجليزية الموضح أمام كل وظيفة.

5- اختيار الوظيفة وتعبئة طلب التوظيف.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليا من خلال الرابط: اضغط هنا مع اتباع خطوات استخدام نظام التوظيف الموضح أعلاه.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

  • عمر محمد بلال

    بحث عن وظيفة

إقرأ المزيد

عزيز بيهيتش يستعد لبدء مشواره مع النصر
الرياضة

عزيز بيهيتش يستعد لبدء مشواره مع النصر

الرياضة
وظائف شاغرة بشركة الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة بشركة الخزف السعودي

وظائف
العمر الأدنى للتسجيل في حج 1445
السعودية اليوم

العمر الأدنى للتسجيل في حج 1445

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة
وظائف

وظائف شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة

وظائف
وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS
وظائف

وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS

وظائف
متنزه الأمير سعود بن عبدالمحسن بحائل.. طبيعة وجمال وتميز 
السعودية اليوم

متنزه الأمير سعود بن عبدالمحسن بحائل.. طبيعة...

السعودية اليوم
تاريخ مواجهات منتخب نيجيريا ضد كوت ديفوار
الرياضة

تاريخ مواجهات منتخب نيجيريا ضد كوت ديفوار

الرياضة
المرأة السعودية.. نموذج عالمي في القيادة والتأثير
تقارير

المرأة السعودية.. نموذج عالمي في القيادة والتأثير

تقارير