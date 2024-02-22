مقيم أفغاني يحتفل بيوم التأسيس على طريقته الخاصة

وظائف شاغرة في طيران الخليج تاليسكا يمنح النصر التقدم ضد الحزم بالشوط الأول وظائف شاغرة لدى بوبا للتأمين وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية وظائف شاغرة لدى شركة روشن وظائف شاغرة في مدينة الملك سلمان للطاقة التعليم والخارجية تطلقان خدمة إصدار التأشيرة التعليمية للطلاب الدوليين وظائف شاغرة لدى شركة الخدمات الأرضية الأحوال المدنية: احذروا من الاحتيال المالي.. خلك حريص كريستيانو رونالدو يدعم النصر من المدرجات
احتفل مقيم أفغاني بيوم التأسيس على طريقته الخاصة مرتديًا الزي السعودي.
ودعا المقيم الأفغاني زمان الذي يقيم في المملكة منذ 37 عامًا للمملكة، أن يحفظ الله تعالى المملكة باعتبارها بلدًا آمنًا لكل المسلمين.
وتحتفل المملكة بيوم التأسيس لإعادة تجديد القيم التاريخية العليا بشأن واحد من أهم أيامها الذي تتجدد فيه الدلالة على ما يحمله من رمزية وطنية للعمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة.
"زمان" مقيم أفغاني في #السعودية منذ 37 سنة يستعد للاحتفال بـ #يوم_التأسيس على طريقته الخاصة
عبر:
@Freeh_Alrmalee pic.twitter.com/Q4aZXkuWAT
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 21, 2024