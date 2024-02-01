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ضمن منافسات كأس موسم الرياض

ملعب المملكة أرينا جاهز لمواجهة النصر ضد إنتر ميامي

الخميس ١ فبراير ٢٠٢٤ الساعة ٧:١٣ مساءً
ملعب المملكة أرينا جاهز لمواجهة النصر ضد إنتر ميامي
المواطن - فريق التحرير

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تتجه أنظار جماهير كرة القدم إلى ملعب المملكة أرينا في الرياض، مساء اليوم الاثنين، لمتابعة المواجهة المرتقبة لفريق النصر ضد إنتر ميامي الأمريكي.

مباراة النصر ضد إنتر ميامي

ومن المقرر أن تُقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد إنتر ميامي، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، على ملعب المملكة أرينا، وذلك في إطار منافسات كأس موسم الرياض 2024.

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لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

جاهزية ملعب المملكة أرينا

ونشر حساب الإخبارية رياضة الرسمي عبر منصة “إكس”، صورًا تُظهر جاهزية “المملكة أرينا”، لاستضافة مباريات كأس موسم الرياض، كما زين شعار النصر وإنتر ميامي شاشات الملعب.

ملعب المملكة أرينا
الملعب قبل مباراة النصر وإنتر ميامي – المصدر @sport_ekh

ودُشن ملعب المملكة أرينا بمواجهة الهلال ضد إنتر ميامي، في أولى مباريات كأس موسم الرياض 2024، والتي شهدت فوز الأزرق بنتيجة 4- 3، ما يُصعب لقاء اليوم؛ حيث يأمل الفريق الأمريكي في تحقيق نتيجة إيجابية.

وسبق أن أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أن المملكة أرينا مشابه لملعب نادي شالكة الألماني “فيلتينس أرينا”، وسيكون خاصًّا بالهلال لمدة 4 مواسم، وذلك حتى يتم تجهيز ملعب الأزرق الجديد.

ملعب المملكة أرينا
الملعب قبل مباراة النصر وإنتر ميامي – المصدر @sport_ekh

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  • عبدالحميد بن صالح

    أود المشاركه لوضع حلول وافكار ذات منهجيه
    وافكار عمليه وعلميه

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