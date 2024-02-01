ملعب المملكة أرينا جاهز لمواجهة النصر ضد إنتر ميامي

تتجه أنظار جماهير كرة القدم إلى ملعب المملكة أرينا في الرياض، مساء اليوم الاثنين، لمتابعة المواجهة المرتقبة لفريق النصر ضد إنتر ميامي الأمريكي.

مباراة النصر ضد إنتر ميامي

ومن المقرر أن تُقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد إنتر ميامي، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، على ملعب المملكة أرينا، وذلك في إطار منافسات كأس موسم الرياض 2024.

جاهزية ملعب المملكة أرينا

ونشر حساب الإخبارية رياضة الرسمي عبر منصة “إكس”، صورًا تُظهر جاهزية “المملكة أرينا”، لاستضافة مباريات كأس موسم الرياض، كما زين شعار النصر وإنتر ميامي شاشات الملعب.

ودُشن ملعب المملكة أرينا بمواجهة الهلال ضد إنتر ميامي، في أولى مباريات كأس موسم الرياض 2024، والتي شهدت فوز الأزرق بنتيجة 4- 3، ما يُصعب لقاء اليوم؛ حيث يأمل الفريق الأمريكي في تحقيق نتيجة إيجابية.

وسبق أن أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أن المملكة أرينا مشابه لملعب نادي شالكة الألماني “فيلتينس أرينا”، وسيكون خاصًّا بالهلال لمدة 4 مواسم، وذلك حتى يتم تجهيز ملعب الأزرق الجديد.