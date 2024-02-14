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بمشاركة 35 ألف فرد

منتج صح الادخاري يغلق جولته الادخارية الأولى بمبلغ 861 مليون ريال

الأربعاء ١٤ فبراير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٥٩ مساءً
منتج صح الادخاري يغلق جولته الادخارية الأولى بمبلغ 861 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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أقفل منتج “صح” جولته الادخارية الأولى، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الادخار إلى 861 مليون ريال، وتم تخصيصها بالكامل يوم الثلاثاء 03 شعبان 1445هـ، الموافق 13 فبراير 2024م، للمدخرين الذين بلغ إجمالي عددهم 35 ألف مدخر.

منتج صح الادخاري

يذكر أن عائد منتج “صح” في شهر فبراير هو 5.64٪، يستحق بعد مرور عام في فبراير 2025م، ومن المقرر أن تبدأ الجولة الادخارية الثانية يوم الأحد 22 شعبان1445هـ، الموافق 3 مارس 2024م، حسب التقويم المعلن لـ”صح”، كما ستُفتح النافذة عبر القنوات الرقمية للمؤسسات المالية المشاركة.

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يأتي منتج “صح” الذي أطلقته وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين، ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية السعودية 2030) الهادفة إلى رفع معدلات الادخار بين الأفراد من خلال تحفيزهم على استقطاع جزء من دخلهم بشكل دوري وتخصيصه للادخار، إضافة إلى زيادة المعروض من المنتجات الادخارية، وإثراء الثقافة المالية، والتوعوية بأهمية الادخار وفوائده للتخطيط لأهداف مستقبلية.

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  • ابو فــــؤاد

    كيف طريقة الاشتراك في صح؟

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