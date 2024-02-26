موعد وطريقة تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال

اعتمد وزير التعليم، يوسف بن عبدالله البنيان، تنظيم تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤م.

وقال الوزير في تعميم موجه لإدارات التعليم إن هذا التنظيم يأتي نظـراً لأهميـة التهيئـة والاستعداد المبكـر لتسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي ومرحلـة ريـاض الأطفـال للعـام الدراسـي القـادم ٢٠٢٥/٢٠٢٤م والـذي يبـدأ يـوم الأحـد

۱۸/٢٠٢٤/٨م الموافـق ١٤٤٦/٢/١٤هـ.

التسجيل في الصف الأول الابتدائي

وبحسب التعميم فإن مراحل القبول والجدول الزمني وفق ما يلي:

الخطة الزمنية للتسجيل

ويتم التسجيل عبر الرابط وفق الخطة الزمنية التالية :

ودعا وزير التعليم الإدارات التعليمية إلى اعتمـاد العمـل بـهذا التنظيم، وإبلاغـه لكافـة الروضـات ومـدارس الطفولة المبكـرة والمـدارس الابتدائيـة الحكوميـة والأهليـة (تحفيظ القـرآن الكـريم ومعاهـد وبـرامج التربيـة الخاصـة) والمدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية.