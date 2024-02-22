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ناسا تعلن عن وظيفة شاغرة لمدة عام فقط

الخميس ٢٢ فبراير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٢٨ صباحاً
ناسا تعلن عن وظيفة شاغرة لمدة عام فقط
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تعرض وكالة ناسا وظيفة شاغرة ستكون وظيفة الأحلام بالنسبة لأي شخص يحلم بالعيش على كوكب المريخ، ولكن لديها عدة شروط للقبول بهذه الوظيفة الشاغرة.

وظيفة ناسا

وتبحث وكالة ناسا عن “سكان جدد لكوكب المريخ المحتملين للقيام بمهمة محاكاة إلى الكوكب الأحمر. وأعلنت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” أنها تبحث عن مجموعة من المتطوعين لمهمة محاكاة العيش في كوكب المريخ، لمدة عام تقريبًا.

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وأشارت “ناسا” في إعلانها إلى أن مهمة المحاكاة الثانية على كوكب المريخ، ستستمر لمدة عام تقريبًا، وتستهدف استكشاف صحة طاقم الرحلة وأدائهم طوال مدة المهمة التي تُسمي “CHAPEA”.

رحلة إلى المريخ مدفوعة الأجر

وستبدأ الرحلة في ربيع عام 2025، حيث سيتم إيواء أفراد الطاقم الأربعة المختارين في بيئة مطبوعة ثلاثية الأبعاد، مساحتها 1700 قدم مربع في ولاية هيوستن الأمريكية.

وأوضحت ناسا، أنها ستقبل طلبات التطوع حتى يوم 2 إبريل المقبل؛ مشيرة إلى أن خدمة التطوع ستكون مدفوعة الأجر، ولكن لم تعلن عن المبلغ الذي ستدفعه للمتطوعين.

مهمة لمدة عام واحد

لمدة عام واحد، سيعيش ويعمل طاقم متطوع مكون من أربعة أشخاص داخل Mars Dune Alpha في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن. تم تصميم الموطن المطبوع ثلاثي الأبعاد، والذي يمتد على مساحة 1700 قدم مربع، ليشبه الظروف المعيشية لطاقم من رواد الفضاء الذين سيهبطون على سطح المريخ في المستقبل.

ويعد فهم كيفية تفاعل الطاقم مع تحديات مهمة الفضاء السحيق أمرًا ضروريًّا للتخطيط لكيفية استكشاف رواد الفضاء للكوكب الأحمر.

وسيقوم المشاركون بزراعة المحاصيل والحفاظ على بيئتهم وممارسة الرياضة وتنفيذ عمليات روبوت وتجربة محاكاة للسير في الفضاء. وسوف يواجهون مشكلات حقيقية مثل تعطل المعدات، وتأخير الاتصالات، والضغوط البيئية، والتعامل مع الموارد المحدودة.

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