ناسا تعلن عن وظيفة شاغرة لمدة عام فقط

تعرض وكالة ناسا وظيفة شاغرة ستكون وظيفة الأحلام بالنسبة لأي شخص يحلم بالعيش على كوكب المريخ، ولكن لديها عدة شروط للقبول بهذه الوظيفة الشاغرة.

وظيفة ناسا

وتبحث وكالة ناسا عن “سكان جدد لكوكب المريخ المحتملين للقيام بمهمة محاكاة إلى الكوكب الأحمر. وأعلنت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” أنها تبحث عن مجموعة من المتطوعين لمهمة محاكاة العيش في كوكب المريخ، لمدة عام تقريبًا.

وأشارت “ناسا” في إعلانها إلى أن مهمة المحاكاة الثانية على كوكب المريخ، ستستمر لمدة عام تقريبًا، وتستهدف استكشاف صحة طاقم الرحلة وأدائهم طوال مدة المهمة التي تُسمي “CHAPEA”.