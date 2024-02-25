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وظائف إدارية شاغرة لدى شركة المراعي

الأحد ٢٥ فبراير ٢٠٢٤ الساعة ٩:١٩ مساءً
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة المراعي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الخرج، والرياض.

تفاصيل وظائف المراعي

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مدير فريق أول/ الرقمنة (الخرج): شهادة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات، التحليلات).

– مشرف التسويق التجاري الإقليمي/ المبيعات (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو التسويق).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 فبراير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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  • محمد علي المكاوي

    اتكلم باختصار عن الاسكان التنموي والذي أصبح الغالبية المستفيدة

    منه نساء ليس لهن حق فيه وأسباب ذلك كثيره
    أغلبهم متزوجات بالسر والا لديهم أبناء متقاعدين وابناء موظفين وبنات كذلك ونساء مطلقات والمفروض شرعا وقانونا أن يتحمل عناءها أحد أفراد الاسره..لماذا الرجل يزال منزله ولديه اطفال وراتبه يكاد يكفيه هو وابنائه وهو في الجحيم وغيره في نعيم.سبحان الله في نظام الاسكان التنموي

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