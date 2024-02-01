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وظائف شاغرة في شركة المراعي

الخميس ١ فبراير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٠٨ مساءً
وظائف شاغرة في شركة المراعي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف المراعي

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مهندس تبريد أول: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات: (هندسة التبريد، أو هندسة التكييف).

– مشرف التسويق التجاري: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو التسويق).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 فبراير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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