وفاة مواطن سعودي في سيدني والسفارة تؤكد: نتابع ملابسات الحادثة

نمو أرباح الغاز والتصنيع السنوية 6.17% إلى 227.3 مليون ريال مواعيد جديدة لحافلات المنطقة الشرقية في شهر رمضان أرامكو تتفوق على أرباح أكبر 5 شركات نفط عالمية أول أيام رمضان.. مواعيد الإفطار في جميع المناطق التجارة تستدعي 234 سيارة دودج المطاحن الأولى توزع 14.1% أرباحاً نقدية أمطار ورياح نشطة وأتربة مثارة على الباحة وحائل أمير الرياض: العلم السعودي يمثل رمزية للدولة وراية للعز شامخة 7 أسباب للصداع في أول أيام رمضان السعودية ترحب باجتماع الجامعة العربية لدعم التسوية في ليبيا
أكدت السفارة السعودية في أستراليا أنها تتابع حادث وفاة أحد المواطنين السعوديين في مدينة سيدني.
وقالت السفارة في بيان لها: إشارة إلى ما تناقلته وسائل الإعلام حيال واقعة وفاة مواطن سعودي في مدينة سيدني الأسترالية، فإن السفارة تؤكد على متابعتها ملابسات الحادثة مع الجهات الأسترالية المختصة، كما تعبر السفارة عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الفقيد.
ابو مهند
لم نعرف شي تكرر الكلام. هل هو سائح او طالب؟