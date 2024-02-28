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وفاة مواطن سعودي في سيدني والسفارة تؤكد: نتابع ملابسات الحادثة

الأربعاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٢٤ مساءً
وفاة مواطن سعودي في سيدني والسفارة تؤكد: نتابع ملابسات الحادثة
المواطن - فريق التحرير

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أكدت السفارة السعودية في أستراليا أنها تتابع حادث وفاة أحد المواطنين السعوديين في مدينة سيدني.

وقالت السفارة في بيان لها: إشارة إلى ما تناقلته وسائل الإعلام حيال واقعة وفاة مواطن سعودي في مدينة سيدني الأسترالية، فإن السفارة تؤكد على متابعتها ملابسات الحادثة مع الجهات الأسترالية المختصة، كما تعبر السفارة عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الفقيد.

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  • ابو مهند

    لم نعرف شي تكرر الكلام. هل هو سائح او طالب؟

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