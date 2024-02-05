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استعرضا أوجه العلاقات الثنائية

ولي العهد يجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي

الإثنين ٥ فبراير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٠٤ مساءً
ولي العهد يجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي
المواطن - واس

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اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، اليوم، مع معالي وزير الخارجية الأمريكي السيد أنتوني بلينكن.

استعراض العلاقات

وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار.

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حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، والوفد المرافق لوزير الخارجية الأمريكي.

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  • عبدالرزاق

    الله يحفظ بلادنا السعودية ويحفظ لنا قادتنا ويحفظ بلدنا وشعبنا من كل مكروه وينصرنا على من عادانا ويكفينا شر من به شر لنا

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