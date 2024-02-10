10 أيام على انتهاء المهلة التصحيحية لإصدار شهادة امتثال المباني

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان , عن قُرب انتهاء المهلة التصحيحية لإصدار “شهادة امتثال المباني”، التي تضمن التزام ملاك المباني الواقعة على الشوارع المستهدفة وأصحاب حق الانتفاع، بمعالجة وخلو مبانيهم من عناصر التشوه البصري، لتوفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة والارتقاء بالمشهد الحضري في المدن السعودية وتحسين جودة الحياة.

وأوضحت الوزارة أن المهلة التصحيحية لمعالجة المخالفات المتعلقة بإصدار شهادة امتثال المباني تنتهي بتاريخ 16 فبراير الجاري، لتصبح إلزامية بعدها على جميع المباني الواقعة ضمن الطرق المحددة في الخريطة التفاعلية لشهادة الامتثال في “تطبيق بلدي”، مشيرة إلى أن دليل إجراءات “شهادة امتثال المباني” يتضمن 19 مخالفة يشترط خلو المباني منها لإصدار الشهادة.

إصدار شهادة امتثال المباني

وتتضمن المخالفات – بحسب دليل إجراءات شهادة امتثال المباني-؛ عدم تنفيذ المنحدر الجانبي أو ممر الوصول الجانبي للأشخاص ذوي الإعاقة، وفق دليل معايير الوصول الشامل للمنشآت، بالإضافة إلى وجود وحدات تكييف منفصلة أو تمديدات كهربائية أو صحية أو ميكانيكية ظاهرة في واجهة المبنى المطل على الشارع المستهدف.

كما تتضمن تعديل استخدام المواقف المعتمدة في قبو المبنى وفق الترخيص الصادر له من الأمانة أو البلدية، وتغطية الشرفات دون الحصول على التراخيص اللازمة، ووجود حواجز مشوهة – حديد أو شينكو – على سور الارتداد أو السطح، وعدم تغطية خزانات الصرف الصحي بأغطية واقية وسليمة وفق الاشتراطات البلدية، وكذلك وجود أرصفة منفذة من قبل مالك المبنى أو مالك حق الانتفاع به متهالكة أو غير مكتملة من جهة الشارع التجاري.



وتشمل المخالفات أيضا وجود ملصقات إعلانية قديمة أو متهالكة أو كتابات مخالفة أو وجود أطباق الأقمار الصناعية على الشرفات أو على واجهة المبنى المطل على الشارع التجاري، وكذلك وجود تشققات أو تلف دهانات أو “صدأ” على المواد المعدنية بإجمالي مساحة تزيد عن متر مربع، أو وجود أسوار متهالكة أو غير مكتملة أو مظلات أو هناجر خارج حدود الملكية.

فيما تشمل المخالفات وضع المداخن على واجهة المبنى وليس من الجانب، أو أن يتجاوز ارتفاعها عن البناء أكثر من مترين، وعدم مطابقة اللوحات التجارية الخاصة بالمحال للاشتراطات البلدية، أو وجود مخلفات ومواد بناء تعيق الحركة على الرصيف الخاص بالمبنى، وكذلك وجود لوحات إعلانية لمحال تجارية مغلقة بتراخيص غير سارية أو منتهية، أو وجود الأساسات الحديدية لتثبيت اللوحات المزالة.

ودعت الوزارة ملاك المباني الواقعة على الشوارع المستهدفة في جمع مدن المملكة وأصحاب حق الانتفاع، إلى سرعة المبادرة بمعالجة جميع عناصر التشوه البصري وفق دليل إجراءات شهادة امتثال المباني وقبل انتهاء المهلة التصحيحية، إذ يمكن إصدار “شهادة امتثال المباني” أو تقييم امتثال المبنى من خلال تطبيق بلدي عبر الرابط: onelink.to/baladyapp, ويُمكن الاطلاع على دليل إجراءات شهادة امتثال المباني من خلال زيارة الرابط: https://www.momrah.gov.sa/sites/default/files/2023-04/dlyl-ajraat-shhadt-amtthal-almbany.pdf.