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مع دفع تكلفة الخدمة الإلكترونية

2000 ريال رسوم التأشيرة في حال تعديل جهة القدوم للعمالة المنزلية

الخميس ١ فبراير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٤٥ مساءً
2000 ريال رسوم التأشيرة في حال تعديل جهة القدوم للعمالة المنزلية
المواطن - فريق التحرير

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أعاد برنامج مساند، التذكير بخطوات تعديل مدينة القدوم عند استقدام العمالة المنزلية.

جاء ذلك خلال رد البرنامج عبر حسابه على منصة “إكس” على سؤال بهذا الشأن، موضحًا أنه يمكن إلغاء الطلب وتقديم طلب جديد بجهة القدوم المطلوبة.

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وأضاف أنه في حال الرغبة بتقديم طلب جديد قبل الاسترداد، يرجى سداد 2000 ريال رسوم التأشيرة، كما يرجى إعادة دفع 150 ريالاً تكلفة الخدمة الإلكترونية غير شامل لضريبة القيمة المضافة عند التقديم إلكترونياً عن طريق موقع “مساند”.

التأمين على عقود العمالة

وبدأ اليوم الخميس، تطبيق خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية للعمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند؛ حفظاً لحقوق أطراف العلاقة العمالية.

وتأتي خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية تماشيًا مع جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تهدف إلى تطوير قطاع الاستقدام وحماية حقوق العامل المنزلي وصاحب العمل.

شروط التأمين

وبحسب ما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ستكون خدمة التأمين على عقود استقدام العمالة المنزلية لأول سنتين من بداية العقد ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام، ويكون التأمين بعد مضي سنتين اختياراً لصاحب العمل، علماً بأن الخدمة متاحة حالياً لعملاء مساند حيث قد سبق أطلقتها الوزارة اختياراً لعملائها منذ مطلع عام 2023م، وقد بلغ عدد العملاء الذين اختاروا هذه الخدمة أكثر من (175) ألف عميل وقد لاقت الخدمة تفاعلا وأصداء ايجابية من العملاء وأطراف العلاقة التعاقدية.

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  • نبيلة السلامي

    انا مالقيت عمل وسانده اعطيني 2000مده سنه وخلاص ساند ليه 6شهور وانا ماعندي وظيفة ولا راتب

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