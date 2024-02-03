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منها أن يكون المسكن الأول للمواطن

3 شروط لتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية

الأحد ٤ فبراير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٤٣ مساءً
3 شروط لتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية
المواطن - فريق التحرير

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أعاد برنامج سكني التذكير بشروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية.

وقال سكني عبر منصة إكس، مساء اليوم الأحد: إن الشروط هي أن يكون مواطن/ة سعودي/ة لديه حساب في أبشر، وأن يكون المسكن الأول للمواطن، وكذلك تشمل الضريبة شراء المسكن جاهز، وحدات تحت الإنشاء، شراء بيت عظم مُصدرة له شهادة إتمام بناء ولا تتحمل الدولة الضريبة على الأراضي أو البناء الذاتي.

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الاستعلام عن الدعم السكني

وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم إلكترونيًّا عبر اتباع الخطوات التالية:

  • أولًا الدخول على منصة سكني.
  • تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
  • بعد ذلك كتابة جميع الطلبات والبيانات.
  • ثم الضغط على تسجيل دخول.
  • الضغط على التحقق من حالة الاستحقاق.
  • التأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة التي تم إدراجها.
  • ثم الضغط على كلمة استعلام.
  • بعد دقائق يظهر موعد صدور الدعم وجميع المعلومات التي تريد الحصول عليها.

شروط الحصول على الدعم

وحددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في وقت سابق شروط الحصول على الدعم ما يلي:

  • أن يكون المتقدم من مواطني السعودية.
  • ثم تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة، مثل إثبات الدخل وصورة من بطاقة الهوية.
  • كما يجب ألا يقل عمر الفرد عن 21 عامًا كحد أدنى.
  • كذلك يمكن للسيدات التقديم على الدعم (المطلقات والأرامل).
  • يلزم أن يكون المتقدم مقيمًا إقامة كاملة في السعودية.
  • كما يشترط ألا يكون المتقدم قد استفاد من قبل من الدعم.
  • ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
  • كما يمكن أن يستفيد من الدعم مستفيدو الضمان الاجتماعي.

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  • مناحي عون الحارثي

    مافي سكني حاول سكني مهم ضروري الاسره

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