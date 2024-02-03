3 شروط لتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية

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أعاد برنامج سكني التذكير بشروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية.
وقال سكني عبر منصة إكس، مساء اليوم الأحد: إن الشروط هي أن يكون مواطن/ة سعودي/ة لديه حساب في أبشر، وأن يكون المسكن الأول للمواطن، وكذلك تشمل الضريبة شراء المسكن جاهز، وحدات تحت الإنشاء، شراء بيت عظم مُصدرة له شهادة إتمام بناء ولا تتحمل الدولة الضريبة على الأراضي أو البناء الذاتي.
وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم إلكترونيًّا عبر اتباع الخطوات التالية:
وحددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في وقت سابق شروط الحصول على الدعم ما يلي:
مناحي عون الحارثي
مافي سكني حاول سكني مهم ضروري الاسره