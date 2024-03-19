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أول رد فعل من مبابي تجاه قرار ريال مدريد الصادم له

الثلاثاء ١٩ مارس ٢٠٢٤ الساعة ٣:٢١ صباحاً
أول رد فعل من مبابي تجاه قرار ريال مدريد الصادم له
المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، رد فعل الفرنسي كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تجاه قرار ريال مدريد الإسباني بمنع أي لاعب لديه من المشاركة مع منتخب بلاده في أولمبياد باريس 2024 التي تُقام صيف العام الجاري بعد نهاية مباريات كأس أمم أوروبا 2024.

وذكرت شبكة Relevo الإسبانية أن مبابي لن يضغط على إدارة الريال للمشاركة مع منتخب فرنسا الأولمبي في أولمبياد 2024 رغم رغبته في تمثيل منتخب الديكة الأولمبي في المحفل.

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كيليان مبابي
كيليان – المصدر @PSG_English

ومن المنتظر إعلان ريال مدريد عن تعاقده الرسمي مع مبابي في يوليو المقبل حيث سينضم للنادي الإسباني بعدما رفض تجديد تعاقده مع البي إس جي.

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