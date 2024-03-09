إيداع دعم حساب المواطن للدفعة الـ 76 خلال ساعات

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يترقب مستفيدو برنامج حساب المواطن، إيداع الدعم للدفعة الـ 76 لشهر مارس الجاري خلال ساعات، للمستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق.
ومن المقرر أن يتم إيداع الدعم لدفعة شهر مارس، في حسابات المستفيدين”، خلال الساعات الأولى من صباح يوم غد الأحد 10 مارس.
وأعلن برنامج حساب المواطن، في وقت سابق، عن صدور نتائج الأهلية للدورة 76 استحقاق شهر مارس 2024.
ودعا البرنامج المستفيدين إلى التحقق من الأهلية عبر تطبيق حساب المواطن أو عبر البوابة الإلكترونية.
وفي وقت سابق كشف البرنامج عن موعد صدور نتائج الأهلية لمن تمت الموافقة على اعتراضاتهم بعد تاريخ إيداع دفعة يناير الماضي.
وتلقت خدمة المستفيدين استفسارًا من أحد المتابعين عبر منصة إكس قال فيه: “أنا عندي عقد إيجار بس الشهر اللي فات قدمت ورفضت بسبب أنه لا يوجد عقد إيجار مستقل والآن رسالة يتم إعادة دراسة الأهلية”
وقالت خدمة المستفيدين: في حال تمت الموافقة على الاعتراض بعد تاريخ ” 10 يناير ” سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر “مارس”.
ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في وقت سابق بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.
وفي وقت سابق أكد برنامج حساب المواطن أنه تم إضافة محددات تهدف إلى رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر 2023م، التي شملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص ( رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا )، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.
عبدالله أحمد محمد بهكلي
ان هذا الشهر لم ينزلي حساب المواطن وسبب رفعوا الراتب الي الحد العلي وكله كذب في كذب ولآ نعرف سبب هذا الارتفاع ارجوا من الله ثم منكم صالح هذا الأعمال