إيداع 963 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني لشهر مارس

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أودع صندوق التنمية العقارية اليوم، 963 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و “الصندوق العقاري” لشهر مارس 2024.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر مارس الحالي جرى تخصيصه دعمًا لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى مارس نحو 57.5 مليار ريال.
وبيّن بن ماضي أن استمرارية الدعم السكني تأتي تأكيدًا وتتويجًا للجهود المتواصلة لدعم المستفيدين لتملك السكن الملائم بالشراكة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- لرفع نسبة تملك المواطنين للسكن 70% وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.
يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، كما وفّر خدمة “صمم دعمك” ضمن منصة المستشار العقاري لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.
عبدالله دلموك حبيب الحارثي
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