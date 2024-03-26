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استكمال الإجراءات النظامية بحقها تمهيداً لإحالتها للجهات المختصة

استدعاء 6 منشآت لتنظيمها مسابقات مخالفة جوائزها طائرات خاصة ونياق وفيلا سكنية وسيارات وذهب

الثلاثاء ٢٦ مارس ٢٠٢٤ الساعة ٤:٢٠ مساءً
استدعاء 6 منشآت لتنظيمها مسابقات مخالفة جوائزها طائرات خاصة ونياق وفيلا سكنية وسيارات وذهب
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء (6) منشآت تجارية مخالفة واستكمال الإجراءات النظامية بحقها تمهيداً لإحالتها للجهات المختصة لمخالفتها اشتراطات المسابقات التجارية التي نص عليها نظام مكافحة الغش التجاري، واشتراط الشراء للدخول في السحب على جوائز مُعلن عنها، تضمنت: “طائرات خاصة، إبل “نياق”، سيارات فارهة، فيلا سكنية، أطقم ذهب، هواتف ذكية” وغيرها.

استدعاء 6 منشآت تجارية

وأوضحت الوزارة أن المنشآت الـ(6) تعمل في قطاع العطور، وارتكبت مخالفات لاشتراطات تنظيم المسابقات خلال شهر رمضان المبارك، والإعلان عنها عبر متاجرها الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، وهي على النحو الآتي:

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▪المنشأة الأولى: أعلنت عن مسابقة جوائزها: عدد من الإبل، وسيارات، وأطقم ذهب، وخالفت النظام باشتراط الشراء للدخول في السحب على الجوائز، وجاري استكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقها.

▪المنشأة الثانية: أعلنت عن مسابقة جوائزها: طائرات خاصة، وخالفت النظام باشتراط الشراء للدخول في السحب على الجوائز، وجاري استكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقها.

▪المنشأة الثالثة: أعلنت عن مسابقة جوائزها: سيارات وهواتف ذكية، وخالفت النظام باشتراط الشراء للدخول في السحب على الجوائز، وجاري استكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقها.

▪المنشأة الرابعة: أعلنت عن مسابقة جوائزها: سيارات، وخالفت النظام باشتراط الشراء للدخول في السحب على الجوائز، وضللت المستهلكين بادعاء نظامية المسابقة، وادعت إشراف وزارة التجارة عليها، وجاري استكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقها.

▪المنشأة الخامسة: مجمع تجاري في منطقة مكة المكرمة، أعلن عن مسابقة تجارية غير مرخصة وتقديم جائزة (سيارة) دون تحديد موعد نهاية المسابقة، أو موعد السحب مع مخالفة اشتراط الشراء للدخول للمسابقة، وجاري استكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقها.

▪المنشأة السادسة: أعلنت عن مسابقة جوائزها: فيلا سكنية، وسيارات فارهة، وخالفت النظام باشتراط الشراء للدخول في السحب على الجوائز، وجاري استكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقها.

وكانت وزارة التجارة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن استدعاء منشآت وأفراد لتنظيمهم جوائز “اليانصيب” وعددها (9) منشآت، إضافة إلى المنشآت الـ (6) المعلن عنها اليوم (من بينها منشأتان كررت مخالفتها)، ليصل إجمالي المنشآت المخالفة إلى (13) منشأة تجارية.

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  • ناصر العجمي

    نطالب كل المنشآت الست التي أعلنت بالمسابقات الوهمية وجميع مشاهير الفلس الي اشتركو معهم بانزال اشد العقوبات من غرامات مالية وسجنهم وارجاع حقوق الناس لهم وتعويض كل من شراء منهم ونطالب بالتشهير للمنشآت والمشاهير

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