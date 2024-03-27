الأمطار الصيفية تبدأ 20 مارس وتستمر لشهرين

حدد خبير الأرصاد الجوية والفلك خالد الزعاق، مدة الأمطار الصيفية والتي تبدأ بوصول الشمس إلى خط الاستواء في مدة الاعتدال الربيعي.

الأمطار الصيفية

وأضاف الزعاق، عبر فقرته بقناة العربية، أن الأمطار الصيفية تبدأ من 20 مارس وتستمر لمدة شهرين، وتكون سريعة التخلق وغزيرة المطر، وتسبق بعصف ريح ويكون بعضها مشوبًا بحبات برد.

مراويح

وتابع خبير الأرصاد، أن الأمطار التي تسقط خلال الأيام الحالية تسمى المراويح؛ لأنها تذهب في آخر اليوم إلى مكان آخر ولذلك تسمى السرايات لدى أهل الخليج لأنها تسري من مكان إلى آخر.