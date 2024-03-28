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الأهلي يجدد عقد عبدالرحمن الصانبي لـ 4 سنوات

الخميس ٢٨ مارس ٢٠٢٤ الساعة ٣:١٧ صباحاً
الأهلي يجدد عقد عبدالرحمن الصانبي لـ 4 سنوات
المواطن - فريق التحرير

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أعلن النادي الأهلي مساء أمس الأربعاء عن تجديد عقد الحارس عبدالرحمن الصانبي لمدة 4 سنوات مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ويتواجد الصانبي صاحب الـ21 عامًا مع الراقي لكنه لم يشارك بصفة أساسية مع الفريق بسبب تواجد الحارس السنغالي إدوارد ميندي.

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وسيواجه الأهلي غدًا الجمعة، نادي الاتفاق في الجولة الـ25 من بطولة دوري روشن، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

عبدالرحمن الصانبي

ويتواجد الهلال حاليًّا في الصدارة برصيد 68 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 56 نقطة، الأهلي ثالثًا برصيد 47 نقطة، الاتحاد رابعًا برصيد 43 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 40 نقطة، الاتفاق سادسًا برصيد 35 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 34 نقطة، الفيحاء ثامنًا برصيد 32 نقطة، الفتح تاسعًا برصيد 31 نقطة، الخليج عاشرًا برصيد 28 نقطة، الشباب في المركز الـ11 برصيد 28 نقطة، الوحدة في المركز الـ12 برصيد 27 نقطة، الرائد في المركز الـ13 برصيد 24 نقطة، الرياض في المركز الـ14 برصيد 24 نقطة، الأخدود في المركز الـ15 برصيد 24 نقطة.

الطائي في المركز الـ16 برصيد 22 نقطة، أبها في المركز الـ17 “قبل الأخير” برصيد 21 نقطة، الحزم في المركز الـ18 والأخير برصيد 15 نقطة.

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