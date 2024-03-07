التعليم تعلن نتيجة النقل الخارجي للمعلمين لعام 1445هـ

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أعلنت وزارة التعليم اليوم عن نتيجة إجراءات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ، حيث بلغ عدد المنقولين (19728) معلماً ومعلمة، بنسبة بلغت 41.5%.
وكشفت الوزارة عن تحقيق الرغبة الأولى في طلب النقل لما يزيد عن 76% من المشمولين بالنقل، إضافة إلى تجاوز النسبة الإجمالية لمن تحقق لهم النقل من الرغبة الأولى حتى الخامسة 90%.
غازي الشريف
الحمدلله علي كل حال تمنيت ان يكون ابني من الذين تم نقلهم ولكن قدر الله ومشاء فعل رغم ظروفي الصحيه وانه ابني الوحيد كان عندي امل انه ينقل وانا رجل كبير في السن وانا في امس الحاجه له الحمدلله علي كل حال