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بنسبة بلغت 41.5%

التعليم تعلن نتيجة النقل الخارجي للمعلمين لعام 1445هـ

الخميس ٧ مارس ٢٠٢٤ الساعة ٤:٠٧ مساءً
التعليم تعلن نتيجة النقل الخارجي للمعلمين لعام 1445هـ
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة التعليم اليوم عن نتيجة إجراءات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ، حيث بلغ عدد المنقولين (19728) معلماً ومعلمة، بنسبة بلغت 41.5%.

وكشفت الوزارة عن تحقيق الرغبة الأولى في طلب النقل لما يزيد عن 76% من المشمولين بالنقل، إضافة إلى تجاوز النسبة الإجمالية لمن تحقق لهم النقل من الرغبة الأولى حتى الخامسة 90%.

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مراعاة تكافؤ الفرص

وأكدت مراعاة تكافؤ الفرص في إجراءات النقل بإعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته، وحفظ حقوق المتقدمين والمتقدمات مع تمييز ذوي الأداء العالي منهم، وتحقيق الاستقرار المهني والوظيفي للمعلمين والمعلمات.
وتسعى وزارة التعليم من تنفيذ إجراءات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية إلى الاستثمار الأمثل في الكوادر البشرية، وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة، إلى جانب سد الاحتياج التعليمي لإدارات التعليم من المعلمين والمعلمات.

نظام نور

ويمكن الاطلاع على نتيجة إجراءات النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر نظام “نور” إلى جانب إمكانية الاعتراض على النتيجة إلكترونياً “فقط” من خلال النظام نفسه ويبدأ من تاريخ 1445/8/29هـ لمدة خمسة أيام، علماً أن القواعد التنظيمية لإجراءات النقل تؤكد عدم إتاحة خيار العدول عن النقل بعد ظهور النتيجة.

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  • غازي الشريف

    الحمدلله علي كل حال تمنيت ان يكون ابني من الذين تم نقلهم ولكن قدر الله ومشاء فعل رغم ظروفي الصحيه وانه ابني الوحيد كان عندي امل انه ينقل وانا رجل كبير في السن وانا في امس الحاجه له الحمدلله علي كل حال

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