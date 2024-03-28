السجن وغرامة مليونية عقوبة التخلص من النفايات الخطرة بالأوساط البيئية

أكدت النيابة العامة أنه يُحظر كل ما من شأنه الإضرار بالبيئة أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها، ولا يجوز التعدي على البيئة بأي صورة كانت، وحدد نظام البيئة العقوبات المشددة حال الجناية عليها.

سجن وغرامة

وتابعت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس: “التخلص من النفايات الخطرة في الأوساط البيئية؛ يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، أو غرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.