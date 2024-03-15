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بحضور الشيخ علي الحذيفي وحسين آل الشيخ

الشؤون الدينية تحتفي بأئمة المسجد النبوي المجدد لهم والمشاركين في الإمامة

السبت ١٦ مارس ٢٠٢٤ الساعة ١:١٦ صباحاً
الشؤون الدينية تحتفي بأئمة المسجد النبوي المجدد لهم والمشاركين في الإمامة
المواطن - فريق التحرير

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‏احتفت رئاسة الشؤون الدينية بوكالة المسجد النبوي بأصحاب الفضيلة الأئمة؛ الذين صدرت الموافقة الكريمة بالتجديد لهم، والمشاركة بالإمامة لصلاتي التراويح والقيام في المسجد النبوي، لشهر رمضان المبارك ١٤٤٥هـ، بحضور الشيخ الدكتور علي الحذيفي، والشيخ الدكتور حسين آل الشيخ، وعدد من أصحاب الفضيلة؛ أئمة المسجد النبوي، والقيادات الدينية.

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دعم ورعاية فائقة

‏وعدَّ رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ الدعم والرعاية الفائقة من لدن ولاة الأمر للحرمين الشريفين وأئمتهما؛ ليست مستغربة؛ بل نتاج جهودٍ حثيثةٍ ومتواصلة يقوم عليها حكام بلادنا الغالية، من خلال تسخير كل الإمكانات؛ لتنفيذ الخطط والبرامج الدينية الهادفة؛ لخدمة قاصدي وزائري الحرمين، لاسيما وأننا في بلاد مهبط الوحي ومنبع الرسالة المحمدية الخالدة.

‏ورفع رئيس الشؤون الدينية؛ أسمى آيات الشكر والثناء لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك: سلمان بن عبدالعزيز، على الموافقة الكريمة بالتجديد لعدد من أصحاب الفضيلة الأئمة ومشاركة آخرين في الإمامة لشهر رمضان في المسجد النبوي.

‏وقدم الشكر والعرفان إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على عظيم الاهتمام والعناية بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وسعيه الحثيث والدائم؛ لإيصال رسالة الحرمين الوسطية للعالم، وتكريس قيم الاعتدال والوسطية؛ والذي تجسد في زيارته للمسجد النبوي مؤخرًا.

 

  

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  • ابو معاذ

    الله يخفظهم ويمتعهم بالصحه والعافيه

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