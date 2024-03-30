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تمهيدًا لنقلهم عبر وسائل النقل العام والترددي

المرور: تهيئة 11 موقعًا لإيقاف مركبات المعتمرين والزوار

الأحد ٣١ مارس ٢٠٢٤ الساعة ٢:١٠ صباحاً
المرور: تهيئة 11 موقعًا لإيقاف مركبات المعتمرين والزوار
المواطن - واس

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تواصل الإدارة العامة للمرور تهيئة 11 موقعًا لإيقاف مركبات المعتمرين والزوار ونقلهم عبر وسائل النقل العام والترددي إلى المسجد الحرام خلال شهر رمضان لعام 1445هـ، تسهيلًا لخدمة ضيوف الرحمن لأداء نسكهم بيسر وطمأنينة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مواقف مركبات المعتمرين

وأوضح “المرور” أنه تم تخصيص 6 نقاط مواقف بجانب العاصمة المقدسة، هي: موقف الجمرات وموقف دقم الوبر وموقف الأمير متعب وموقف كدي وموقف الزاهر وموقف الرصيفة، و5 نقاط في مداخل مكة المكرمة، وهي: موقف الشرائع وموقف الليث وموقف جدة السريع وموقف الهدا وموقف النورية.

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نقل المعتمرين والزوار

وكانت قوات أمن العمرة قد أطلقت مطلع شهر رمضان الدليل الإرشادي، الذي يوضح تنظيم دخول المركبات ونقل المعتمرين والزوار، عبر خرائط تفاعلية تسهل على المعتمرين والزائرين اختيار المواقف والطرق المناسبة، واستخدام وسائل النقل العام والترددي للوصول إلى الحرم المكي الشريف.

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  • هاجر محمود محمد عبدالمجيد

    احسن الله عملكم من الجميل حرص وزاره النقل على راحه وسلامه المعتمرين والزائرين لبيت الله الحرام

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