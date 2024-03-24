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الملك سلمان وولي العهد يدعمان جود المناطق بـ 150 مليون ريال

الأحد ٢٤ مارس ٢٠٢٤ الساعة ١٠:١٨ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يدعمان جود المناطق بـ 150 مليون ريال
المواطن - واس

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قدَّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، تبرعين سخيين بمبلغ 150 مليون ريال لحملة جود المناطق التابعة لمنصة جود الإسكان، في إطار ما يوليانه – أيدهما الله – من اهتمام ودعم مستمر لبرامج الإسكان، وللجهود والمبادرات الوطنية كافة التي تستهدف توفير المساكن للأسر الأشد حاجة في المملكة.

دعم غير مستغرب

وبهذه المناسبة، ثمّن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، هذا الدعم الكريم غير المستغرب من القيادة الحكيمة – حفظها الله – بتبرع خادم الحرمين الشريفين بمبلغ 100 مليون ريال، وسمو ولي عهده الأمين بمبلغ 50 مليون ريال، مؤكداً أن ذلك سيكون له الأثر الكبير والفاعل في توفير الوحدات السكنية الملائمة للأسر الأشد حاجة ضمن الجهود المتواصلة التي تعمل عليها منصة جود الإسكان منذ انطلاقها، ومن بينها حملة جود المناطق التي تم تدشينها لشهر رمضان الجاري.
وقال معاليه: “إن هذا الدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -؛ يأتي استمراراً للحرص على المبادرات الوطنية المجتمعية، التي تتكامل فيها أدوار الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية إضافة إلى أفراد المجتمع”، منوهاً بأن ذلك سيحقق ـ بمشيئة الله ـ مستهدفات حملة جود المناطق، التي تسعى لتوفير أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة من خلال المساهمات المجتمعية.

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  • وليد بن خالد بن حمد السليم

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا السعي والمجهود ليس بغريب على حكامنا وولاة امورنا حفظهم الله ورعاهم وجعلهم ذخرا لنا .

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