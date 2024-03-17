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بواقع 1000 ريال للعائل و500 للتابع

الملك سلمان يوجه بصرف أكثر من 3 مليارات ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي

الأحد ١٧ مارس ٢٠٢٤ الساعة ٥:٠٤ مساءً
الملك سلمان يوجه بصرف أكثر من 3 مليارات ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي
المواطن - واس

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وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بصرف أكثر من ثلاثة مليارات ريال معونة شهر رمضان المبارك؛ لمستفيدي الضمان الاجتماعي، بمبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع.

معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي

ورفع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – على هذه البادرة الكريمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وتلمس احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك، داعياً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه من دعم وعناية بأبنائهم المواطنين.
ومن المنتظر إيداع المبالغ المالية في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر خلال الساعات المقبلة.

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  • عبدالحميد عمر عبداللطيف

    حفظك الله ورعاك الله ربنا يبارك فيك يارب العالمين

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