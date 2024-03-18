تشيلسي يرفض رحيل رحيم ستيرلينج لـ دوري روشن

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أوضحت تقارير إعلامية إنجليزية، أن نادي تشيلسي الإنجليزي رفض فكرة التفريط في نجمه الإنجليزي رحيم ستيرلينج لأحد أندية دوري روشن، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويتعرض ستيرلينج لانتقادات حادة من قبل جماهير تشيلسي، وذلك بسبب تراجع مستواه الفني مؤخرًا.
وقالت صحيفة Daily Mail الإنجليزية: إن إدارة تشيلسي لن تُفرط في ستيرلينج لـ الدوري السعودي للمحترفين على الرغم من اهتمامهم بضم الإسباني نيكو ويليامز لاعب فريق أتلتيك بلباو الإسباني.
ويلعب رحيم ستيرلينج مع فريق تشيلسي منذ عام 2022 قادمًا من فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.