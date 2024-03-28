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باستخدام 33391 لترًا من المطهرات

تطهير وتعقيم 6971 موقعًا في مختلف أحياء المدينة المنورة

الخميس ٢٨ مارس ٢٠٢٤ الساعة ٣:٣٥ صباحاً
تطهير وتعقيم 6971 موقعًا في مختلف أحياء المدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

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نفّذت الفرق الميدانية بأمانة المدينة المنورة أعمال تطهير وتعقيم في 6971 موقعًا في مختلف الأحياء خلال الأسبوع الجاري.

مكافحة آفات الصحة

وشملت الأعمال تنفيذ برنامج مكافحة آفات الصحة العامة باستخدام 33391 لترًا من المطهرات والمبيدات في كافة المواقع، إضافة إلى تنفيذ 1149 جولة ميدانية لتنفيذ برامج النظافة اليومية في مختلف أحياء المدينة المنورة.

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