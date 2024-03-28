تطهير وتعقيم 6971 موقعًا في مختلف أحياء المدينة المنورة

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نفّذت الفرق الميدانية بأمانة المدينة المنورة أعمال تطهير وتعقيم في 6971 موقعًا في مختلف الأحياء خلال الأسبوع الجاري.
وشملت الأعمال تنفيذ برنامج مكافحة آفات الصحة العامة باستخدام 33391 لترًا من المطهرات والمبيدات في كافة المواقع، إضافة إلى تنفيذ 1149 جولة ميدانية لتنفيذ برامج النظافة اليومية في مختلف أحياء المدينة المنورة.