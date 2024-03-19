تعليق الدراسة الحضورية اليوم في الرياض

المروج سعد يروي قصته مع مهربي المخدرات: هدفهم ليس ربح المال تعرف على أسماء ممثلي الأندية بـ مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية واتساب تختبر ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص تصرف مانشستر يونايتد يُقرب رفائيل فاران من دوري روشن إبراهيم العنقري: عمل مسلي آل معمر في النصر كان مختلفًا 180 درجة عن وعوده دعاء الشيخ السديس بالمسجد الحرام ليلة 10 رمضان أودي تكشف عن سيارتها الكهربائية Q6 e-tron أول تحرك في النصر في حال استقالة مسلي آل معمر ألبانيا تسمح للسعوديين بالدخول بالجواز العادي لنهاية العام يوتيوب تضيف أداة لتصنيف محتوى الذكاء الاصطناعي
أعلن تعليم منطقة الرياض تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بعد اليوم الثلاثاء في جميع مدارس المنطقة.
وقال تعليم الرياض عبر منصة إكس: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة يوم الثلاثاء 9 رمضان 1445هـ (عن بُعد) عبر #منصة مدرستي ومنصة روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بـ #تعليم_الرياض ومكاتب التعليم.
وقبل قليل، أعلنت إدارة التعليم بمنطقة حائل تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء 9/ 9/ 1445هـ. وقالت الإدارة: إنه بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة اليوم الثلاثاء لتكون (عن بُعد) عبر “منصة مدرستي” بمدارس تعليم حائل لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.