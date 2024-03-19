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بناءً على التقارير الواردة من الأرصاد

تعليق الدراسة الحضورية اليوم في الرياض

الثلاثاء ١٩ مارس ٢٠٢٤ الساعة ٤:٠١ صباحاً
تعليق الدراسة الحضورية اليوم في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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أعلن تعليم منطقة الرياض تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بعد اليوم الثلاثاء في جميع مدارس المنطقة.

تعليق الدراسة الحضورية في الرياض

وقال تعليم الرياض عبر منصة إكس: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة يوم الثلاثاء 9 رمضان 1445ه‍ـ (عن بُعد) عبر #منصة مدرستي ومنصة روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بـ #تعليم_الرياض ومكاتب التعليم.

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تعليق الدراسة الحضورية في حائل

وقبل قليل، أعلنت إدارة التعليم بمنطقة حائل تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء 9/ 9/ 1445هـ. وقالت الإدارة: إنه بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة اليوم الثلاثاء لتكون (عن بُعد) عبر “منصة مدرستي” بمدارس تعليم حائل لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

 

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