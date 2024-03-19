Icon

رمي قارورات المياه وإصابة أوتافيو تُغرم الأهلي 220 ألف ريال وتحرمه من جماهيره لمباراة Icon معاقبة مدرب ضمك بالإيقاف 4 مباريات وتغريمه 20 ألف ريال Icon ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني Icon أزمتان تواجه بنزيما قبل أولمبياد باريس 2024 Icon آخر موعد لاستقبال طلبات تعديل بيانات متعهدي الإعاشة بالحج والعمرة Icon النصراويون يرفضون عبدالعزيز العمران بسبب هلاليته .. تفاصيل مثيرة ! Icon المروج سعد يروي قصته مع مهربي المخدرات: هدفهم ليس ربح المال Icon تعرف على أسماء ممثلي الأندية بـ مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية Icon واتساب تختبر ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص Icon تصرف مانشستر يونايتد يُقرب رفائيل فاران من دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد

تعليم وتقني وجامعة حائل: تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء

الثلاثاء ١٩ مارس ٢٠٢٤ الساعة ٣:٣٤ صباحاً
تعليم وتقني وجامعة حائل: تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت إدارة التعليم بمنطقة حائل تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء 9/ 9/ 1445هـ. وقالت الإدارة: إنه بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة اليوم الثلاثاء لتكون (عن بُعد) عبر “منصة مدرستي” بمدارس تعليم حائل لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

جامعة حائل

كما علقت جامعة حائل الدراسة الحضورية بها حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، وسيتم تقديم جميع المحاضرات عن بُعد اليوم الثلاثاء في المركز الرئيسي بمدينة حائل وفروع الجامعة، من خلال نظام إدارة التعلم (البلاك بورد).

قد يهمّك أيضاً
السفارة البريطانية في موسكو ترد على بيان وفاة الملك تشارلز

السفارة البريطانية في موسكو ترد على بيان وفاة الملك تشارلز

حمدالله يقود تشكيل الاتحاد المتوقع ضد الفتح

حمدالله يقود تشكيل الاتحاد المتوقع ضد الفتح

تقني حائل

من جهته، علق التدريب التقني بحائل الدراسة اليوم الثلاثاء الموافق ٩ / ٩ / ١٤٤٥هـ، وقرر تحويل التدريب الحضوري ليكون (عن بُعد) للفترة الصباحية في جميع المنشآت التدريبية الحكومية ومنشآت التدريب الأهلي بالمنطقة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في الهيئة العامة للموانئ
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في الهيئة العامة للموانئ

حصاد اليوم
إنذار أحمر من الأرصاد على منطقة الرياض
السعودية اليوم

إنذار أحمر من الأرصاد على منطقة الرياض

السعودية اليوم
وظائف مدنية شاغرة لدى القوات الجوية
حصاد اليوم

وظائف مدنية شاغرة لدى القوات الجوية

حصاد اليوم
هدية من بوتين لزعيم كوريا الشمالية
العالم

هدية من بوتين لزعيم كوريا الشمالية

العالم
ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء بشكل قياسي
السوق

ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء...

السوق
وظائف شاغرة لدى مجموعة Serco
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مجموعة Serco

حصاد اليوم
منصة إكس تحتفل بيوم التأسيس بطريقة مميزة
السعودية اليوم

منصة إكس تحتفل بيوم التأسيس بطريقة مميزة

السعودية اليوم
إنذار أحمر بشأن طقس عسير والمدني يحذر
السعودية اليوم

إنذار أحمر بشأن طقس عسير والمدني يحذر

السعودية اليوم