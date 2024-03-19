تعليم وتقني وجامعة حائل: تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء

أعلنت إدارة التعليم بمنطقة حائل تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء 9/ 9/ 1445هـ. وقالت الإدارة: إنه بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة اليوم الثلاثاء لتكون (عن بُعد) عبر “منصة مدرستي” بمدارس تعليم حائل لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

جامعة حائل

كما علقت جامعة حائل الدراسة الحضورية بها حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، وسيتم تقديم جميع المحاضرات عن بُعد اليوم الثلاثاء في المركز الرئيسي بمدينة حائل وفروع الجامعة، من خلال نظام إدارة التعلم (البلاك بورد).

تقني حائل

من جهته، علق التدريب التقني بحائل الدراسة اليوم الثلاثاء الموافق ٩ / ٩ / ١٤٤٥هـ، وقرر تحويل التدريب الحضوري ليكون (عن بُعد) للفترة الصباحية في جميع المنشآت التدريبية الحكومية ومنشآت التدريب الأهلي بالمنطقة.