تقارير .. خالد بن فهد وإدارة آل معمر يرغبون في مغادرة النصر

كشف الإعلامي عبدالرحمن الحميدي، مقدم برنامج “برا الـ 18” المذاع على قناة SSC، أن الأمير خالد بن فهد رمز النصر والعضو الذهبي بالنادي بجانب مجلس إدارة مسلي آل معمر يرغبون في مغادرة النصر حاليًّا وفتح المجال أمام مجلس إدارة جديد لتولي أمور النادي بسبب تراجع النتائج مؤخرًا.

وقال الحميدي: “حسب مصادرنا الأمير خالد بن فهد ومجلس إدارة آل معمر يرغبون في مغادرة النادي والابتعاد عن المشهد الرياضي لنادي النصر مع ترك المساحة لمجلس إدارة جديد، وكانت بعض الأخبار قالت: إن مسلي آل معمر تقدم باستقالته، ولكن حتى الآن لا يزال الأمر يُدرس بشكل جيد”.

وواصل: “عدم وجود مرافق من إدارة آل معمر مع بعثة النصر في جدة خلال مباراة الأهلي، تسبب في غضب جماهير النصر، وبالطبع تراجع النتائج مؤخرًا بجانب الخروج من دوري أبطال آسيا كشف عن الأزمات الإدارية التي يُعاني منها النادي”.