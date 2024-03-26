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للمستحقين المكتملة طلباتهم في البرنامج

تقديم موعد حساب المواطن دفعة أبريل 2024

الثلاثاء ٢٦ مارس ٢٠٢٤ الساعة ١١:٤٧ صباحاً
تقديم موعد حساب المواطن دفعة أبريل 2024
المواطن - فريق التحرير

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أعلن برنامج حساب المواطن على لسان المتحدث الرسمي عن تقديم موعد إيداع الدفعة القادمة من الدعم استحقاق أبريل 2024.

موعد حساب المواطن

وقال المتحدث الرسمي باسم البرنامج عبر منصة إكس :”نظراً لتزامن موعد إيداع دفعة شهر أبريل مع أول أيام عيد الفطر المبارك، تقرر تقديم إيداع الدفعة للمستحقين المكتملة طلباتهم في البرنامج لتكون يوم الأربعاء 3 أبريل 2024م.

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تأثير التركيب العمري

ويتأثر دعم حساب المواطن بالعديد من العوامل منها عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري والتركيب العمري للتابعين، حيث يتغير الدعم بتغير أي من تلك العوامل، وهو الأمر الذي يفسر التغير في قيمة المخصص الشهري الذي تحصل عليه الأسرة، ففي بعض الأحيان يحدث تناقص في المبلغ دون تغير في عدد الأفراد أو الدخل الشهري حيث يكون السبب هو التغير في عمر التابعين.

استمرار الدعم الإضافي

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في وقت سابق بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

 

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  • سعد محسن السبيعي

    جزاكم الله خير الملك سلمان وحفظك الله ورعاك يارب والله يحفظ ولي العهد الامير محمد بن سلمان في حق هذا الشهر الكريم ونشكرهم والله يحفظ المملكة ويحفظ الشعب السعودي من الاعداء

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