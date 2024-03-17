جماهير الهلال غاضبة من تصريحات سعد الحارثي

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انتقدت جماهير نادي الهلال، تصريحات سعد الحارثي لاعب النصر السابق، وذلك بسبب تلميحاته عن وجود دعم خارجي ومجاملة لـ الهلال لتحقيق الفوز على خصومه في بطولة دوري روشن.
وقال الحارثي في تصريحات لـ برنامج ” “دورينا غير” : “أشعر بأن الفرق التي تواجه الهلال تتعرض للظلم، هناك دعم خارجي للهلال والجميع يقف بجانبه، على سبيل المثال هناك لقطة لطرد سعود عبدالحميد في مباراة ضمك لكن الحكم المكسيكي لم يقم بطرده”.
وأضاف الحارثي: “هناك عوامل مساعدة خارجية كما ذكرت ساعدت الهلال على تحقيق 29 فوزًا متتاليًا منها حالات الطرد لدى المنافسين بجانب حصول الهلال على ركلات جزاء في كل مباراة”.
جماهير الهلال انتقدت تصريحات الحارثي بسبب تلميحاته وعدم وجود دليل عليها، كما أعربوا عن حزنهم بسبب أنه ارتدى قميص الهلال في يوم من الأيام وكان لاعبًا في صفوف الفريق.
كما طالبت جماهير الأزرق، الإدارة القانونية بالنادي بتقديم شكوى ضد سعد الحارثي في حال عدم وجود أدلة على كلامه.
ولعب سعد الحارثي مع الهلال خلال الفترة من 2011 حتى 2013، وحقق خلالها لقبين في كأس ولي العهد مع أزرق الرياض.
الحارثي
يناكر المعروف !!!!!!!