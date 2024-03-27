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بناء مسارات للسفر وأفكار الرحلات

جوجل تسهل التخطيط لرحلتك بالذكاء الاصطناعي

الخميس ٢٨ مارس ٢٠٢٤ الساعة ٢:٠٤ صباحاً
جوجل تسهل التخطيط لرحلتك بالذكاء الاصطناعي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جوجل قائمة من تحديثات السفر الهادفة إلى التخلص من بعض الضغط الناتج عن التخطيط للرحلات والنزهات، بدءًا من مزايا الترجمة الجديدة ومسارات الرحلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في البحث إلى التوصيات المنسقة في الخرائط.

مسارات السفر وأفكار الرحلات

وتطرح الشركة تحديثًا لتجربة البحث التوليدي SGE الذي يسمح للمستخدمين ببناء مسارات السفر وأفكار الرحلات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

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وتعتمد الإمكانية الجديدة على أفكار من مواقع الويب، إلى جانب المراجعات والصور وغيرها من التفاصيل التي أرسلها الأشخاص إلى جوجل عن أماكن حول العالم.

وتتوفر الإمكانية الجديدة باللغة الإنجليزية فقط في الولايات المتحدة للمستخدمين المسجلين في Search Labs، وهو برنامج يتيح للمستخدمين تجربة تجارب بحث جوجل في المراحل المبكرة ونشر التعليقات.

خطط لرحلة لمدة 3 أيام

وعندما يسأل المستخدمون عن شيء، مثل خطط لرحلة لمدة ثلاثة أيام إلى فيلادلفيا تتمحور حول التاريخ، فإنهم يحصلون على نموذج لخط سير الرحلة يتضمن المعالم السياحية والمطاعم، بالإضافة إلى نظرة عامة على خيارات رحلات الطيران والفنادق، مقسمة حسب أوقات اليوم.

كما سهلت جوجل اكتشاف قوائم التوصيات ضمن خرائطها في مدن مختارة في الولايات المتحدة وكندا. وفي حال كنت تبحث عن مدينة في الخرائط، فإنك ترى الآن قوائم توصيات للأماكن التي يمكنك الذهاب إليها من الناشرين، وكذلك من المستخدمين الآخرين. وترى أيضًا قوائم منسقة لأهم المطاعم الرائجة في أكثر من 40 مدينة أمريكية.

أدوات جديدة لإنشاء قوائم سفر

وأضافت الشركة أدوات جديدة لمساعدتك في تخصيص القوائم التي تنشئها، وذلك حتى تتمكن من تنظيم خطط سفرك أو مشاركة أماكنك المفضلة مع أصدقائك وعائلتك.

ويمكنك اختيار الترتيب الذي تظهر به الأماكن في القائمة حتى تتمكن من تنظيمها حسب الأماكن المفضلة أو حسب التسلسل الزمني، مثل خط سير الرحلة، كما يمكنك الارتباط بالمحتوى من قنواتك الاجتماعية.

تحديث ميزة Circle to Search

وتعمل جوجل أيضًا على تحديث ميزة Circle to Search التي قدمتها في شهر يناير بإمكانيات ترجمة جديدة، مما يسمح للمستخدمين بترجمة كل ما هو موجود عبر الشاشة من خلال الضغط لمدة طويلة على زر الصفحة الرئيسية أو شريط التنقل والنقر على أيقونة الترجمة.

وأظهرت الشركة كيفية ترجمة قائمة كاملة بسرعة بضغطة واحدة، ويعني هذا التحديث أن المستخدمين لن يضطروا إلى الخروج من أحد التطبيقات والدخول إلى تطبيق آخر للتحقق من ترجمة شيء ما.

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