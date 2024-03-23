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حجز المركبة و5000 ريال غرامة لمخالفي نقل الركاب في المطارات

السبت ٢٣ مارس ٢٠٢٤ الساعة ١١:١٣ مساءً
حجز المركبة و5000 ريال غرامة لمخالفي نقل الركاب في المطارات
المواطن - واس

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أعلنت الهيئة العامة للنقل عن حجز المركبة كإجراء حديث لمخالفي نشاط نقل الركاب في المطارات، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 5,000 ريال؛ وذلك بهدف توفير تجربة تنقل سلسة وآمنة ومريحة للمسافرين، وبما يعزز من جودة الخدمات المقدّمة، في ظل توفر العديد من خيارات التنقل في المطارات.

نقل الركاب في المطارات

وأوضحت الهيئة أن عقوبة حجز مركبات ممارسي نشاط نقل الركاب بدون ترخيص تأتي بصفتها إجراء حديثاً بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، بهدف الحد من ظاهرة ممارسة النشاط دون ترخيص داخل المطارات، مع التأكيد على أن المخالف يتحمل جميع التكاليف المترتبة على هذا الإجراء.

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ضبط 418 مخالفاً

يذكر أن الهيئة العامة للنقل أعلنت عن ضبط 418 مخالفاً لممارسة نشاط نقل الركاب دون ترخيص، خلال الحملات الرقابية المكثفة بالتعاون مع وزارة الداخلية، وذلك في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، كما تأتي هذه الجهود، ضمن حملة توعوية أطلقتها الهيئة العامة للنقل بعنوان “لا تركب مع غير المرخص”، حيث تهدف إلى رفع الوعي بأهمية الاستفادة من وسائل النقل النظامية التي تغطي مطارات المملكة، التي توفر خدمة آمنة وموثوقة للمستفيدين.

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  • انسان واقعي

    اجراء ممتاز بس ياليت في المقابل يتم التحكم برسوم النقل والتي تعتبر مبالغ فيها حاليا وهذا مايجعل المسافر يبحث عن بديل ارخص حتى لو كان غير مرخص.

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